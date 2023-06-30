Мбаппе или Холланд: кто самый дорогой игрок в мире
Футбольный аналитический портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов, не сходящийся с Международным центром спортивных исследований (CIES). Дело в том, что игроки с большим ценником, но трансфер в процессе.
Подробности в материале Новини.LIVE
CIES был составлен с помощью специально разработанной статистической модели и оценки трансферной стоимости футболистов. Первое занимает лучший игрок АПЛ и нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Голланд, который прогнозируемо победил на расстоянии почти в 50 миллионов евро от ближайшего преследователя.
One year ago I signing @ManCity 💙Опубликовано в Erling Haaland (@ErlingHaaland) 13 июня 2023
One year later I am living the Treble dream 🏆🏆🏆
Это быстро и плавно, это езда или дие, это широкая история моего жизни.
Thank you Team, Club и все ребята для делая это happen!
Go City! 💪🏻 pic.twitter.com/Gx2je2LZtF
Норвежец бьет всевозможные рекорды в нынешнем сезоне, имеет длительный контракт с "горожанами" и находится практически только в начале своей профессиональной карьеры.
Цена Голанда 245 млн евро, а на втором городе расположился Винисиус Жуниор из "Реала", у которого ценник 196,3. Если верить этому рейтинг, то Мбаппе всего на 10-й строчке со стоимостью 163,2 млн. Но между ними еще Сака, Беллингем, Родриго, Педри, Гави, Мусиала и Фоден.
Мбаппе врывается в новый рейтинг
А вот по версии Transfermarkt Мбаппе делит первую ленту с Голландом и у обоих отмечена цена в 180 млн. евро. Винисиус на Третьем месте — 150 млн, а четвертый Осимхен — 120 млн.
Но эти показатели могут измениться в любой момент в случае фактического перехода Килиана Мбаппе из ПСЖ в мадридский "Реал".
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