Мбаппе змінить клуб за місяць: "Реал" готує пропозицію "ПСЖ"

Кіліан Мбаппе у збірній Франції. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе став на крок ближче до переходу до мадридського "Реалу". Іспанський клуб вирішив не чекати на рік, поки у гравця закінчиться контракт.

Найближчим часом "ПСЖ" отримає офіційну пропозицію щодо Мбаппе, повідомляє El Chiringuito.

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Кілька тижнів тому Кіліан Мбаппе відмовився продовжувати контракт із "ПСЖ". Цим 24-річний форвард запустив цілу низку подій, які можуть розтягнутися на рік. Однак є ймовірність, що ця трансферна сага швидко закінчиться.

Запит із Мадриду

Головним претендентом на французького форварда залишається "Реал". Інші клуби не мають шансів витримати конкуренцію з мадридським клубом, за який Кіліан Мбаппе вболіває з дитинства.

"Королівський клуб" може почекати 12 місяців та забрати форварда безплатно, коли у нього закінчиться термін дії контракту із "ПСЖ". Проте президент "Реала" Флорентіно Перес вирішив не загострювати відносини з керівництвом французького клубу. Він має намір запропонувати за Мбаппе 120 млн євро.

Мбаппе в атаці. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Парижани хочуть отримати за трансфер своєї головної зірки 200 млн євро. Однак вони можуть погодитись на пропозицію "Реала", щоб не залишитися без нічого. При цьому "ПСЖ" ще треба встигнути змінити тренера та знайти зірку в атаку.

Офіційно про трансфер Мбаппе може бути оголошено наприкінці липня. Усі три зацікавлені сторони готові обговорити деталі угоди.

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