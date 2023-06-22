Мбаппе сменит клуб через месяц: "Реал" готовит предложение "ПСЖ"

Килиан Мбаппе в сборной Франции. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал на шаг ближе к переходу в мадридский "Реал". Испанский клуб решил не ждать год, пока у игрока закончится контракт.

В ближайшее время "ПСЖ" получит официальное предложение по Мбаппе, сообщает El Chiringuito.

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Несколько недель назад Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с "ПСЖ". Этим 24-летний форвард запустил целую цепь событий, которые могут растянуться на год. Однако есть вероятность, что эта трансферная сага быстро закончится.

Запрос из Мадрида

Главным претендентом на французского форварда остается "Реал". У других клубов нет шансов выдержать конкуренцию с мадридским клубом, за который Килиан Мбаппе болеет с детства.

"Королевский клуб" может подождать 12 месяцев и забрать форварда бесплатно, когда у него закончится срок действия контракта с "ПСЖ". Однако президент "Реала" Флорентино Перес решил не обострять отношения с руководством французского клуба. Он намерен предложить за Мбаппе 120 млн евро.

Мбаппе в атаке. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Парижане хотят получить за трансфер своей главной звезды 200 млн евро. Однако они могут согласиться на предложение "Реала", чтобы не остаться без ничего. При этом "ПСЖ" еще надо успеть сменить тренера и найти звезду в атаку.

Официально о трансфере Мбаппе может быть объявлено в конце июля. Все три заинтересованные стороны готовы обсудить детали сделки.

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