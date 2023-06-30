Мбаппе або Голанд: хто найдорожчий гравець у світі

Голанд очолює світовий рейтинг CIES. Фото: Twitter/Erling Haaland

Футбольний аналітичний портал Transfermarkt опублікував рейтинг найдорожчих футболістів, який не сходиться з Міжнародним центром спортивних досліджень (CIES). Річ у тім, що є гравці з великим цінником, але трансфер у процесі.

Подробиці в матеріалі Новини.LIVE.

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CIES був складений за допомогою спеціально розробленої статистичної моделі та оцінки трансферної вартості футболістів. Перше посідає найкращий гравець АПЛ та нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд, який прогнозовано переміг з відривом майже в 50 мільйонів євро від найближчого переслідувача.

One year ago I was signing @ManCity 💙

One year later I am living the Treble dream 🏆🏆🏆

It’s fast and slow, it’s ride or die, it’s the biggest adventure of my life.

Thank you Team, Club and all the fans for making it happen!

Go City! 💪🏻 pic.twitter.com/Gx2je2LZtF — Erling Haaland (@ErlingHaaland) June 13, 2023

Норвежець б'є всі рекорди в нинішньому сезоні, має довготривалий контракт із "містянами" та перебуває практично лише на початку своєї професійної кар'єри.

Ціна Голанда — 245 млн євро, а на другому місті розташувався Вінісіус Жуніор з "Реала", у якого цінник 196,3 млн євро. Якщо вірити цьому рейтинг, то Мбаппе лише на 10-й сходинці з вартістю 163,2 млн євро. Та між ними ще Сака, Беллінгем, Родріго, Педрі, Гаві, Мусіала та Фоден.

Мбаппе вривається у новий рейтинг

А от за версією Transfermarkt Мбаппе ділить першу стрічку з Голандом та в обох зазначена ціна у 180 млн. євро. Вінісіус на Третьому місці — 150 млн євро, а четвертий Осімхен — 120 млн євро.

Рейтинг Transfermarkt. Скрин: Footballonlineua

Але ці показники можуть змінитися у будь-якій момент, у разі фактичного переходу Кіліана Мбаппе з ПСЖ у мадридський "Реал".

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