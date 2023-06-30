Яремчук змінить "Брюгге" на відомий клуб: йдуть переговори

Роман Яремчук готується до нового сезону Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Форвард збірної України Роман Яремчук може розпочати новий сезон в іншому клубі. "Брюгге" не заперечуватиме проти продажу футболіста, якщо отримає гарну пропозицію про його трансфер.

У послугах Яремчука зацікавлені клуби з Німеччини та Італії, повідомляє Bild.

Читайте також:

Минулий сезон виявився невдалим для Романа Яремчука. Нападник збірної України спробував перезапустити свою кар'єру і повернувся до чемпіонату Бельгії, де нещодавно заробив репутацію результативного футболіста. Проте Роман помилився із вибором команди.

Куди перейде Яремчук?

Протягом минулого сезону керівництво "Брюгге" кілька разів міняло головного тренера. При цьому український гравець переслідував травми. У підсумку він забив два м'ячі й зробив стільки ж результативних передач у 23 поєдинках. І хоча Яремчук заявляв, що хоче скористатися другим шансом у "Брюгге", він може піти в інший клуб.

Яремчук відпочинку. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Інтерес до українського футболіста виявляє німецький "Уніон Берлін". Столичний клуб за підсумками сезону отримав право виступити в Лізі чемпіонів і збирається зміцнити склад перед виступом у єврокубках. Берлінцям необхідні нові гравці відразу на кілька позицій, тож "Уніон" активно поводиться на трансферному ринку.

Берлінський клуб хоче взяти Яремчука в оренду на сезон із правом викупу. "Брюгге" отримає при цьому три мільйони євро, а сума трансферу може становити близько 11 млн. Згідно з даними німецьких журналістів, бельгійці вже отримали пропозицію від "Уніону".

Нагадаємо, Віктор Циганков став головною трансферною метою відомого клубу.

Дружина Роналду показала зворушливе спілкування Кріштіану з дітьми.

Мудрику буде не нудно: "Челсі" запросить ще одного українця із "Шахтаря".

Мбаппе чи Холланд: хто найдорожчий гравець у світі.

Українських тайбоксерів зустріли на вокзалі із квітами після успішних Європейських ігор.