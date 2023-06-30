Жена Зинченко показала круглый животик: когда пополнения в семье

Влада Седан позирует фотографу. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Защитник сборной Украины Александр Зинченко и его супруга Влада ждут второго ребенка. Девушка находится на позднем сроке беременности.

Влада Зинченко продемонстрировала животик на своей странице в Instagram.

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Влада Седан во время беременности. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Беременность Влады

Поклонники этой пары давно заподозрили, что Александр и Влада Зинченко скоро снова станут родителями. Девушка является талантливой журналисткой, ее карьера успешно развивается. Однако в последние месяцы Влада "поставила работу на паузу". Причина оказалась приятной.

Влада Седан ждет ребенка. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Супруга футболиста продемонстрировала, что находится в положении. Влада поучаствовала в нескольких фотосессиях, на снимках заметна ее беременность. Подписчики девушки оставили огромное количество комментариев под недавними фотографиями. Большинство предположило, что у Влады и Александра родится сын.

Свадьба футболиста и журналистки состоялась в конце лета 2020 года. Через год у них родилась дочь, которую назвали Евой.

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