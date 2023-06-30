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Жена Зинченко показала круглый животик: когда пополнения в семье

30 июня 2023 10:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Зинченко показала круглый животик: когда пополнения в семье
Влада Седан позирует фотографу. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины Александр Зинченко и его супруга Влада ждут второго ребенка. Девушка находится на позднем сроке беременности. 

Влада Зинченко продемонстрировала животик на своей странице в Instagram

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Александр Зинченко продолжает восстанавливаться от травмы, которую он получил в конце прошлого сезона. 26-летний футболист много времени и сил уделяет благотворительной работе в Украине, но не забывает и про семью. 

Влада Седан
Влада Седан во время беременности. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Беременность Влады 

Поклонники этой пары давно заподозрили, что Александр и Влада Зинченко скоро снова станут родителями. Девушка является талантливой журналисткой, ее карьера успешно развивается. Однако в последние месяцы Влада "поставила работу на паузу". Причина оказалась приятной. 

Влада Седан
Влада Седан ждет ребенка. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Супруга футболиста продемонстрировала, что находится в положении. Влада поучаствовала в нескольких фотосессиях, на снимках заметна ее беременность. Подписчики девушки оставили огромное количество комментариев под недавними фотографиями. Большинство предположило, что у Влады и Александра родится сын. 

Свадьба футболиста и журналистки состоялась в конце лета 2020 года. Через год у них родилась дочь, которую назвали Евой. 

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