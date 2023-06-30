Дружина Зінченка показала круглий животик: коли поповнення в сім'ї

Влада Седан позує фотографу. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Захисник збірної України Олександр Зінченко та його дружина Влада чекають на другу дитину. Дівчина перебуває на пізньому терміні вагітності.

Влада Зінченко продемонструвала животик на своїй сторінці в Instagram.

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Олександр Зінченко продовжує відновлюватись від травми, яку він отримав наприкінці минулого сезону. 26-річний футболіст багато часу та сил приділяє благодійній роботі в Україні, але не забуває і про сім'ю.

Седан під час вагітності. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Вагітність Влади

Шанувальники цієї пари давно запідозрили, що Олександр та Влада Зінченко скоро знову стануть батьками. Дівчина є талановитою журналісткою, її кар'єра успішно розвивається. Однак останні місяці Влада "поставила роботу на паузу". Причина виявилася приємною.

Влада Седан чекає на дитину. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Дружина футболіста продемонструвала, що перебуває у положенні. Влада взяла участь у кількох фотосесіях, на знімках помітна її вагітність. Підписники дівчини залишили величезну кількість коментарів під недавніми фотографіями. Більшість припустила, що у Влади та Олександра народиться син.

Весілля футболіста та журналістки відбулося наприкінці літа 2020 року. Через рік у них народилася дочка, яку назвали Євою.

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