Анчелотти поссорился с президентом "Реала": причина удивляет

Карло Анчелотти недоволен "Реалом". Фото: REUTERS/Juan Medina

Руководство мадридского "Реала" продолжает поиски нового форварда после ухода из клуба Карима Бензема. Трансферная кампания "королевского клуба" привела к ссоре президента клуба Флорентино Переса и главного тренера команды Карло Анчелотти.

Наставник просит как можно быстрее найти замену Бензема, сообщает The Athletic.

Читайте также:

Мадридский "Реал" выбыл из борьбы за форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна, который может продолжить карьеру в мюнхенской "Баварии". Испанцы сосредоточили усилия на трансфере Килиана Мбаппе, но Флорентино Перес хочет пригласить капитана сборной Франции на правах свободного агента.

Недоумение Анчелотти

Контракт Мбаппе с "ПСЖ" закончится через год. "Реал" может получить одного из лучших игроков мира бесплатно. Французский клуб требует за него 150 млн евро, так что решение Флорентина Переса является обоснованным.

Килиан Мбаппе в матче за сборную Франции. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Однако можно понять и позицию Карло Анчелотти. Он объяснил президенту клуба, что команде будет сложно играть целый сезон без результативного форварда. Отказ от трансфера этим летом поставит под сомнение перспективы команды в ближайшем сезоне.

Между Пересом и Анчелотти возникли серьезные разногласия. Окружение тренера советует ему уйти из "Реала", но сам итальянский специалист категорически против досрочного расторжения контракта с клубом. Стороны ищут выход из сложной ситуации.

Напомним, что Виктор Цыганков стал главной трансферной целью известного клуба.

Форвард Роман Яремчук сменит "Брюгге" на известный клуб: идут переговоры.

Жена Роналду показала трогательное общение Криштиану с детьми.

Мудрику будет не скучно: "Челси" пригласит еще одного украинца из "Шахтера".

Мбаппе или Холланд: кто самый дорогой игрок в мире.

Украинских тайбоксеров встретили на вокзале с цветами после успешных Европейских игр.