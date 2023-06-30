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Анчелотти поссорился с президентом "Реала": причина удивляет

30 июня 2023 09:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Анчелотти поссорился с президентом "Реала": причина удивляет
Карло Анчелотти недоволен "Реалом". Фото: REUTERS/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство мадридского "Реала" продолжает поиски нового форварда после ухода из клуба Карима Бензема. Трансферная кампания "королевского клуба" привела к ссоре президента клуба Флорентино Переса и главного тренера команды Карло Анчелотти.

Наставник просит как можно быстрее найти замену Бензема, сообщает The Athletic

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Мадридский "Реал" выбыл из борьбы за форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна, который может продолжить карьеру в мюнхенской "Баварии". Испанцы сосредоточили усилия на трансфере Килиана Мбаппе, но Флорентино Перес хочет пригласить капитана сборной Франции на правах свободного агента. 

Недоумение Анчелотти 

Контракт Мбаппе с "ПСЖ" закончится через год. "Реал" может получить одного из лучших игроков мира бесплатно. Французский клуб требует за него 150 млн евро, так что решение Флорентина Переса является обоснованным. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе в матче за сборную Франции. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Однако можно понять и позицию Карло Анчелотти. Он объяснил президенту клуба, что команде будет сложно играть целый сезон без результативного форварда. Отказ от трансфера этим летом поставит под сомнение перспективы команды в ближайшем сезоне. 

Между Пересом и Анчелотти возникли серьезные разногласия. Окружение тренера советует ему уйти из "Реала", но сам итальянский специалист категорически против досрочного расторжения контракта с клубом. Стороны ищут выход из сложной ситуации. 

Напомним, что Виктор Цыганков стал главной трансферной целью известного клуба.

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