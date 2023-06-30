Анчелотті посварився із президентом "Реала": причина дивує

Карло Анчелотті незадоволений "Реалом". Фото: REUTERS/Juan Medina

Керівництво мадридського "Реала" продовжує пошуки нового форварда після виходу з клубу Каріма Бензема. Трансферна кампанія "королівського клубу" призвела до сварки президента клубу Флорентіно Переса та головного тренера команди Карло Анчелотті.

Наставник просить якнайшвидше знайти заміну Бензема, повідомляє The Athletic.

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Мадридський "Реал" вибув із боротьби за форварда "Тоттенгема" Харрі Кейна, який може продовжити кар'єру в мюнхенській "Баварії". Іспанці зосередили зусилля на трансфері Кіліана Мбаппе, але Флорентіно Перес хоче запросити капітана збірної Франції на права вільного агента.

Здивування Анчелотті

Контракт Мбаппе з "ПСЖ" закінчиться за рік. "Реал" може отримати одного з найкращих гравців світу безкоштовно. Французький клуб вимагає за нього 150 млн євро, тому рішення Флорентіна Переса є обґрунтованим.

Кіліан Мбаппе у матчі за збірну Франції. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Однак можна зрозуміти й позицію Карло Анчелотті. Він пояснив президенту клубу, що команді буде важко грати цілий сезон без результативного форварда. Відмова від трансферу цього літа поставить під сумнів перспективи команди у найближчому сезоні.

Між Пересом та Анчелотті виникли серйозні розбіжності. Оточення тренера радить йому піти з "Реала", але сам італійський фахівець категорично проти дострокового розірвання контракту з клубом. Сторони шукають вихід зі складної ситуації.

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