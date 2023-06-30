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Мудрика навестили врачи из "Челси": сыграет ли Михаил в 1/4 Евро-2023

30 июня 2023 12:36
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Мудрика навестили врачи из "Челси": сыграет ли Михаил в 1/4 Евро-2023
Михаил Мудрик во время интервью. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник английского "Челси" Михаил Мудрик может сыграть в матче чемпионата Европы-2023 за сборную Украины U-21. Это будет первый поединок вингера на турнире. 

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Молодежная сборная Украины сумела выйти из группы на континентальном первенстве. Команда Руслана Ротаня сыграет в плей-офф. Соперником украинских футболистов по четвертьфиналу турнира станет Франция, один из фаворитов Евро-2023. 

Сыграет ли Мудрик? 

В составе молодежной команды Украины есть несколько футболистов, которые уже имеют опыт выступления за главную сборную страны. Все они по-разному зарекомендовали себя на турнире. Вратарь Трубин является главным "первым номером" команды Ротаня. Владислав Ванат в матче группового турнира был удален с поля и не сыграет до полуфинала. А вот Михаил Мудрик еще не провел на поле ни минуты. 

Михаил Мудрик
Мудрик получил травму в сборной Украины. Скриншот YouTube

22-летний полузащитник получил травму в расположении сборной Украины. Однако молодой футболист уже восстановился и тренируется в общей группе игроков "молодежки". Врачи из "Челси" побывали в расположении команды Руслана Ротаня, обследовали Мудрика и пришли к выводу, что его здоровью ничего не угрожает. 

Это означает, что Михаил может выйти на поле в матче против сборной Франции. Четвертьфинал с участием Украины пройдет в ближайшее воскресенье. Начало матча в 22:00 по киевскому времени. 

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