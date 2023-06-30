Мудрика відвідали лікарі з "Челсі": чи зіграє Михайло в 1/4 Євро-2023

Михайло Мудрик під час інтерв'ю. Скріншот YouTube

Півзахисник англійського "Челсі" Михайло Мудрик може зіграти у матчі чемпіонату Європи-2023 за збірну України U-21. Це буде перший поєдинок вінгера на турнірі.

Три перші зустрічі Мудрик пропустив через травму, нагадує Футбол TIMЕ.

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Молодіжна збірна України зуміла вийти із групи на континентальній першості. Команда Руслана Ротаня зіграє у плей-офф. Суперником українських футболістів із чвертьфіналу турніру стане Франція, один із фаворитів Євро-2023.

Чи зіграє Мудрик?

У складі молодіжної команди України є кілька футболістів, які мають досвід виступу за головну збірну країни. Усі вони по-різному зарекомендували себе на турнірі. Воротар Трубін є головним "першим номером" команди Ротаня. Форвард Ванат у матчі групового турніру було вилучено з поля та не зіграє до півфіналу. А ось Михайло Мудрик ще не провів на полі жодної хвилини.

Мудрик отримав травму у збірній України. Скріншот YouTube

22-річний півзахисник отримав травму у розташуванні збірної України. Проте молодий футболіст уже відновився та тренується у загальній групі гравців "молодіжки". Лікарі з "Челсі" побували у розташуванні команди Руслана Ротаня, обстежили Мудрика і дійшли висновку, що його здоров'ю нічого не загрожує.

Це означає, що Михайло може вийти на поле у матчі проти збірної Франції. Чвертьфінал за участю України пройде найближчої неділі. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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