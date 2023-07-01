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У экс-тренера сборной Украины рак: он выводил команду на Чемпионат Европы.

1 июля 2023 06:30
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Агабекян Карен
редактор
У экс-тренера сборной Украины рак: он выводил команду на Чемпионат Европы.
Михаил Фоменко перед матчем со Словенией. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко переживает ужасающий период в своей жизни. У специалиста онкологическое заболевание.

Об этом он сам рассказал, передает портал SportNews .

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Фоменко четыре года возглавлял сборную Украины и этот период иногда называют неоднозначным, поскольку были как успехи, так и большие провалы.

Михаил Фоменко на пресс-конференции. Фото: Павел Кубанов/УАФ

В настоящее время продолжается лечение

По информации источника, о болезни сообщил 74-летний специалист во время попытки взять у него комментарий.

"Не могу говорить, онкология, лечусь", — сказал Фоменко.

Фоменко во время работы в сборной Украины вывел команду на Чемпионат Европы-2016, где национальную команду ждал полный провал. В группе с Германией, Северной Ирландией и Польшей национальная "дружина" потерпела три поражения с общим счетом 0:5.

Как игрок Фоменко играл за сумской "Спартак", луганскую "Зарю" и киевское "Динамо", с которым трижды становился чемпионом СССР, победителем Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА в 1975 году.

За время тренерской карьеры Фоменко работал в "Динамо", с которым становился чемпионом в сезоне 1992/93, "Вересе", "Борисфене", "Металлисте", ЦСКА Киев, запорожском "Металлурге", "Таврии" и ряде других команд.

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