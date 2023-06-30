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"Динамо" переедет из Киева в Одессу: что известно

30 июня 2023 15:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Динамо" переедет из Киева в Одессу: что известно
Тренировка киевского "Динамо". Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство киевского "Динамо" стремится минимизировать переезды по Украине накануне старта нового сезона. С этой целью рассматривается вопрос о переезде команды в Одессу.

"Бело-синие" могут проводить домашние матчи на стадионе "Черноморца", сообщает Sport.ua

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Как минимум первую половину 2023/2024 киевское "Динамо" может провести в Одессе. В такое случае столичная команда будет базироваться на базе "Черноморца". 

Александр Шовковский
Шовковский руководит тренировкой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Причины переезда "Динамо" 

Решение о временном переезде в Одессу нравится и руководству клуба, и главному тренеру Мирче Луческу, который устал проводить в дороге большую часть сезона. "Динамо" примет участие в Лиге Конференций и будет играть домашние еврокубковые поединки в Румынии и Молдове. Из Одессы ближе ехать в эти страны, чем из Киева. 

В тренерском штабе "Динамо" считают проблемы с логистикой одной из причин неудачных выступлений команды. Киевляне не сумели выйти в плей-офф еврокубков и финишировали на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ. Переезд в Одессу поможет футболистам сконцентрировать больше внимание и сил на игре. 

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