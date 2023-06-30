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"Динамо" переїде з Києва до Одеси: що відомо

30 червня 2023 15:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Динамо" переїде з Києва до Одеси: що відомо
Тренування київського "Динамо". Фото: пресслужба клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво київського "Динамо" прагне мінімізувати переїзди Україною напередодні старту нового сезону. З цією метою розглядається питання щодо переїзду команди до Одеси.

"Біло-сині" можуть проводити домашні матчі на стадіоні "Чорноморця", повідомляє Sport.ua.

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Олександр Шовковський
Шовковський керує тренуванням. Фото: пресслужба "Динамо"

Причини переїзду "Динамо"

Рішення про тимчасовий переїзд до Одеси подобається і керівництву клубу, і головному тренеру Мірчі Луческу, який втомився проводити в дорозі більшу частину сезону. "Динамо" візьме участь у Лізі Конференцій та гратиме домашні єврокубкові поєдинки у Румунії та Молдові. З Одеси ближче їхати до цих країн, ніж із Києва.

У тренерському штабі "Динамо" вважають проблеми із логістикою однією з причин невдалих виступів команди. Кияни не зуміли вийти у плей-офф єврокубків та фінішували на четвертому місці у турнірній таблиці УПЛ. Переїзд до Одеси допоможе футболістам сконцентрувати більше уваги та сил на грі.

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