У екстренера збірної України рак: він виводив команду на Чемпіонат Європи

Михайло Фоменко перед матчем зі Словенією. Фото: УАФ

Колишній головний тренер збірної України Михайло Фоменко переживає жахливий період у своєму житті. У спеціаліста онкологічне захворювання.

Про це він сам розповів, передає портал SportNews.

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Фоменко чотири роки очолював збірну України й цей період інколи називають неоднозначним, оскільки були як успіхи, так і великі провали.

Михайло Фоменко на пресконференції. Фото: Павло Кубанов/УАФ

Наразі триває лікування

По інформації джерела, про хворобу повідомив 74-літній спеціаліст під час намагання взяти у нього коментар.

"Не можу говорити, онкологія, лікуюсь", — сказав Фоменко.

Фоменко під час роботи в збірній України вивів команду на Чемпіонат Європи-2016, де національну команду чекав повний провал. У групі с Німеччиною, Північною Ірландією та Польщею національна "дружина" зазнала трьох поразок з загальним рахунком 0:5.

Як гравець Фоменко грав за сумський "Спартак", луганську "Зорю" та київське "Динамо", з яким тричі ставав чемпіоном СРСР, переможцем Кубка Кубків та Суперкубку УЄФА в 1975 році.

За час тренерської кар’єри Фоменко працював у "Динамо", з яким ставав чемпіоном у сезоні 1992/93, "Вересі", "Борисфені", "Металісті", ЦСКА Київ, запорізькому "Металурзі", "Таврії" та ряді інших команд.

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