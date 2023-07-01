Молодой талант "Динамо" заинтересовал европейский топ-клуб
На Чемпионате Европы U-21 внимание скаутов разных клубов остановил на себе левый защитник киевского "Динамо" Константин Вивчаренко . Но уже почти год как на украинца обратил внимание португальский топ-клуб.
Вивчаренко просматривают скауты "Порту", сообщает Sport.ua .
Отметим, что в команде Руслана Ротаня именно Вивчаренко на левом фланге защиты является основным игроком стартового состава. У "Динамо" футболист конкурирует с Владиславом Дубинчаком и пока еще не стал твердым игроком основы.
У Вивчаренко видят большой талант
По информации источника, скауты "Порту" заинтересовались Вивчаренко во время матчей квалификации Лиги чемпионов сезона 2022/2023 между "Бенфикой" и "Динамо". Представителям "драконов" в защитнике киевлян понравилась увиденная работоспособность.
Источник отметил, что они также рассмотрели в Константине талант, который при правильном развитии может сделать из него высококлассного игрока.
У "Порту" сейчас проблемы на левом фланге защиты, поскольку основной игрок Ванделл не показывает тот уровень игры, за который его покупали. К тому же, бразильцу в июле исполнится 30 лет, и он уже не будет выгодной инвестицией на будущее.
Также на позиции левого защитника в "Порту" играет 26-летний нигериец Зайду Сануси, не получивший достаточно игровой практики и потерявший в трансферной стоимости 2 млн евро. Transfermarkt оценивает его в 8 млн. евро.
В прошлом сезоне Константин провел 32 матча за "Динамо", забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.
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