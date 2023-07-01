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Молодий талант "Динамо" зацікавив європейський топклуб

1 липня 2023 08:36
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Агабекян Карен
редактор
Молодий талант "Динамо" зацікавив європейський топклуб
Костянтин Вівчаренко в матчі УПЛ. Фото: "Динамо" Київ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На Чемпіонаті Європи U-21 увагу скаутів різних клубів зупинив на собі лівий захисник київського "Динамо" Костянтин Вівчаренко. Але вже майже рік як на українця звернув увагу португальський топклуб.

Вівчаренка переглядають скаути "Порту", повідомляє Sport.ua.

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Зазначимо, що у команді Руслана Ротаня саме Вівчаренко на лівому фланзі захисту є основним гравцем стартового складу. У "Динамо" футболіст конкурує с Владиславом Дубінчаком й поки ще не став твердим гравцем основи.

Вівчаренко на тренуванні збірної України U-21. Фото: УАФ

У Вівчаренку бачать великий талант

За інформацією від джерела, скаути "Порту" зацікавились Вівчаренком під час матчів кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2022/2023 між "Бенфікою" та "Динамо". Представникам "драконів" у захисникові киян сподобалась побачена працездатність.

Джерело зазначило, що вони також розгледіли у Костянтині талант, який при правильному розвитку може зробити з нього висококласного гравця.

"Порту" наразі має проблеми на лівому фланзі захисту, оскільки основний гравець Ванделл не показує той рівень гри, за який його купували. До того ж бразильцю у липні виповниться 30 років, й він вже не буде вигідною інвестицією на майбутнє.

Також на позиції лівого захисника в "Порту" грає 26-річний нігерієць Зайду Санусі, який не отримав достатньо ігрової практики та втратив у трансферній вартості 2 млн євро. Transfermarkt оцінює його в 8 млн євро.

Минулого сезону Костянтин провів 32 матчі за "Динамо", забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.

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