Мудрик или Судаков: назван лучший игрок матча Франция — Украина

Игроки сборной Украины Судаков и Мудрик после победы. Фото: скриншот

В четвертьфинале молодежного Евро-2023 сборная Украины победила главного фаворита турнира — команду Франции. По истечении основного времени счет на табло был 3:1 в пользу подопечных Руслана Ротаня.

После матча UEFA назвало лучшего футболиста, выбирая, вероятно, между Михаилом Мудриком и Георгием Судаковым, создавшим два первых гола.

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Отметим, что победа над Францией и выход в полуфинал впервые в истории сделали Украину участником Олимпийских игр. Ранее украинцы играли на ОИ еще в 1988 за команду СССР.

Лучшим стал тот, кто не промахнулся

По версии UEFA лучшим игроком матча стал автор дубля в ворота Франции Георгий Судаков. Сначала Георгий сравнял счет с пенальти, который заработал Мудрик. На 44-й минуте Михаил невероятным пасом вывел Георгия на ворота соперника и тот снова не промахнулся.

Георгий Судаков с наградой лучшему игроку матча Франция — Украина. Фото: УАФ

Также Судаков является лучшим бомбардиром чемпионата Европы. У украинца три гола. По 2 забитых мяча у десяти игроков, но из них только пятеро вышли в полуфинал: англичане Эмил Смит-Роу и Энтони Гордон и испанцы Абель Руис, Серхио Гомес и Хуан Миранда.

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