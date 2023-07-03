Мудрик чи Судаков: визнано найкращого гравця матчу Франція — Україна
У чвертьфіналі молодіжного Євро-2023 збірна України перемогла головного фаворита турніру — команду Франції. Після закінчення основного часу рахунок на табло був 3:1 на користь підопічних Руслана Ротаня.
Після матчу UEFA назвало найкращого футболіста, вибираючи, ймовірно, між Михайлом Мудриком та Георгієм Судаковим, які створили два перші голи.
Зазначимо, що перемога над Францією та вихід до півфіналу вперше в історії зробила Україну учасником Олімпійських ігор. Раніше українці грали на ОІ ще у 1988 році за команду СРСР.
Найкращим став той, хто не промахнувся
За версією UEFA кращим гравцем матчу став автор дубля в ворота Франції Георгій Судаков. Спершу Георгій забив з пенальті, який заробив Мудрик та зрівняв рахунок. На 44-й хвилині Михайло неймовірним пасом вивів Георгія на ворота суперника й той не промахнувся.
Також Судаков наразі є найкращим бомбардиром чемпіонату Європи. В українця три голи. По 2 забитих м’ячі у десяти гравців, але з них лише п’ятеро вийшли до півфіналу: англійці Еміл Сміт-Роу та Ентоні Гордон й іспанці Абель Руїс, Серхіо Гомес та Хуан Міранда.
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