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Мудрик чи Судаков: визнано найкращого гравця матчу Франція — Україна

3 липня 2023 08:06
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик чи Судаков: визнано найкращого гравця матчу Франція — Україна
Гравці збірної України Судаков та Мудрик після перемоги. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У чвертьфіналі молодіжного Євро-2023 збірна України перемогла головного фаворита турніру — команду Франції. Після закінчення основного часу рахунок на табло був 3:1 на користь підопічних Руслана Ротаня.

Після матчу UEFA назвало найкращого футболіста, вибираючи, ймовірно, між Михайлом Мудриком та Георгієм Судаковим, які створили два перші голи.

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Зазначимо, що перемога над Францією та вихід до півфіналу вперше в історії зробила Україну учасником Олімпійських ігор. Раніше українці грали на ОІ ще у 1988 році за команду СРСР.

Найкращим став той, хто не промахнувся

За версією UEFA кращим гравцем матчу став автор дубля в ворота Франції Георгій Судаков. Спершу Георгій забив з пенальті, який заробив Мудрик та зрівняв рахунок. На 44-й хвилині Михайло неймовірним пасом вивів Георгія на ворота суперника й той не промахнувся.

Георгій Судаков з нагородою найкращому гравцю матчу Франція — Україна. Фото: УАФ

Також Судаков наразі є найкращим бомбардиром чемпіонату Європи. В українця три голи. По 2 забитих м’ячі у десяти гравців, але з них лише п’ятеро вийшли до півфіналу: англійці Еміл Сміт-Роу та Ентоні Гордон й іспанці Абель Руїс, Серхіо Гомес та Хуан Міранда.

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