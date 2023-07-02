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Буффон отримав багатомільйонну пропозицію у 45 років

2 липня 2023 11:24
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Буффон отримав багатомільйонну пропозицію у 45 років
Воротар розмірковує над продовженням кар'єри. Фото: Twitter/Forza Juventus
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Легендарний італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон може продовжити кар'єру у солідному віці з вигідним контрактом та в компанії інших зірок футболу. Один із клубів Саудівської Аравії запропонував легендарному воротарю угоду до 2025 року. 

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра та за його даними, 45-річний голкіпер взяв час на роздуми.

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Пропозицію із зарплатою в розмірі 15 млн євро за сезон йому зробив клуб "Аль-Хіляль", який раніше очолив Жорже Жезус.

Нагадаємо, угода Джанлуїджі Буффона із "Пармою", яка грає в Серії Б розрахована до червня 2024 року. 

Наразі голкіпер обмірковує три варіанти: завершення професійної кар'єри, подальші виступи за "Парму" і перехід до одного з клубів Саудівської Аравії.

Буде грати до 65

У своїй автобіографічній книзі він вже роздумував над продовженням кар’єри.

"Я не почуваюся дорослим. Хто знає, може, я закінчу грати у 65", – заявляв Буффон.

У попередньому сезоні-2022/2023 Джанлуїджі Буффон взяв участь у 19 матчах "Парми" у всіх турнірах, пропустив 24 голи та п'ять разів зберіг свої ворота у недоторканності.

За свою кар’єру він відіграв понад пів тисячі матчів за “Ювентус”, та понад 200 за “Парму”, виступав також за ПСЖ та збірну Італії. Вигравав Мундіаль, Золотий м’яч, був кращим воротарем світу та 10 разів перемагав у Серії А.

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