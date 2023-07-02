Буффон отримав багатомільйонну пропозицію у 45 років

Воротар розмірковує над продовженням кар'єри. Фото: Twitter/Forza Juventus

Легендарний італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон може продовжити кар'єру у солідному віці з вигідним контрактом та в компанії інших зірок футболу. Один із клубів Саудівської Аравії запропонував легендарному воротарю угоду до 2025 року.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра та за його даними, 45-річний голкіпер взяв час на роздуми.

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Нагадаємо, угода Джанлуїджі Буффона із "Пармою", яка грає в Серії Б розрахована до червня 2024 року.

A Saudi club makes a huge offer to sign Buffon. Two-year contract. An annual salary of €15M. Reports, Nicolas Schera.



Reminder: Buffon is 45 years old. pic.twitter.com/9sduKg1PXe — Sportsman of the year (@savageoflagos) July 2, 2023

Наразі голкіпер обмірковує три варіанти: завершення професійної кар'єри, подальші виступи за "Парму" і перехід до одного з клубів Саудівської Аравії.

Буде грати до 65

У своїй автобіографічній книзі він вже роздумував над продовженням кар’єри.

"Я не почуваюся дорослим. Хто знає, може, я закінчу грати у 65", – заявляв Буффон.

“For me, Rangers in Glasgow is the noise I remember most. Those fans were so special and the atmosphere the loudest I’ve played in. When I speak with Thuram, Cannavaro, Dino Baggio, we all agree that Ibrox was the best Stadium, a wonderful amphitheatre.”



G Buffon. pic.twitter.com/LRzt1ppzOm — BoyAboutTown (@BoyAboutTown83) June 26, 2023

У попередньому сезоні-2022/2023 Джанлуїджі Буффон взяв участь у 19 матчах "Парми" у всіх турнірах, пропустив 24 голи та п'ять разів зберіг свої ворота у недоторканності.

За свою кар’єру він відіграв понад пів тисячі матчів за “Ювентус”, та понад 200 за “Парму”, виступав також за ПСЖ та збірну Італії. Вигравав Мундіаль, Золотий м’яч, був кращим воротарем світу та 10 разів перемагав у Серії А.

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