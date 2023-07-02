Буффон получил многомиллионное предложение в 45 лет
Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в солидном возрасте с выгодным контрактом и в компании других звезд футбола. Один из клубов Саудовской Аравии предложил легендарному вратарю соглашение до 2025 года.
Об этом сообщает журналист Николо Скира и, по его данным, 45-летний голкипер взял время на размышления.
Предложение с зарплатой в размере 15 млн евро за сезон ему сделал клуб "Аль-Хиляль", ранее возглавивший Жорже Жезус.
Напомним, соглашение Джанлуиджи Буффона с "Пармой", которое играет в Серии Б, рассчитано до июня 2024 года.
A Saudi club makes a huge offer to sign Buffon. Two-year contract. An annual salary of €15M. Reports, Nicolas Schera.— Sportsman of the year (@savageoflagos) July 2, 2023
Reminder: Buffon is 45 years old. pic.twitter.com/9sduKg1PXe
В настоящее время голкипер обдумывает три варианта: завершение профессиональной карьеры, дальнейшие выступления за "Парму" и переход в один из клубов Саудовской Аравии.
Будет играть до 65
В своей автобиографической книге он уже размышлял о продолжении карьеры.
"Я не чувствую себя взрослым. Кто знает, может, я закончу играть в 65", — заявлял Буффон.
“Для меня, Rangers in Glasgow is the noise I remember most. Those fans были со специальными и атмосферой ловкости I've played in. Если я говорю с Thuram, Cannavaro, Dino Baggio, ми все цели, что Иброкс был большой стадио, a wonderful amphitheatre.”— BoyAboutTown (@BoyAboutTown83) June 26, 2023
G Буффон. pic.twitter.com/LRzt1ppzOm
В предыдущем сезоне-2022/2023 Джанлуиджи Буффон принял участие в 19 матчах "Пармы" во всех турнирах, пропустил 24 гола и пять раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.
За свою карьеру он отыграл более полутысячи матчей за "Ювентус" и более 200 за "Парму", выступал также за ПСЖ и сборную Италии. Выигрывал Мундиаль, Золотой мяч, был лучшим вратарем мира и 10 раз побеждал в Серии А.
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