"Шахтар" оформив трансфер свого таланту до європейського клубу

Олександр Драмбаєв в "Осієці". Фото: "Осієк"

Попри зміну тренера в донецькому "Шахтарі", яка станеться найближчими днями, у клубі продовжують не розраховувати на Олександра Драмбаєва. Футболіст знову піде в оренду.

Український захисник перейде до чемпіонату Хорватії.

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Драмбаєв у складі донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

Драмбаєва можуть викупити

За інформацією від "Осієка", клуб узяв Драмбаєва в оренду на один рік із правом викупу.

Нова команда українця минулого сезону стала третьою у чемпіонаті Хорватії і тому стартує в єврокубках з другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Драмбаєв минулого сезону за "Зюлте-Варегем" зіграв у 25 матчах, у яких забив один м'яч і зробив гольову передачу. Статистичний портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість футболіста у 600 тисяч євро.

Раніше стало відомо, що "Шахтар" розійшовся із хорватським тренером Ігором Йовічевічем, який привів команду до чемпіонства. Замінити хорватського фахівця може головний тренер луганської "Зорі" Патрік Ван Леувен.

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