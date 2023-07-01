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"Шахтер" оформил трансфер своего таланта в европейский клуб

1 июля 2023 22:00
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Агабекян Карен
редактор
"Шахтер" оформил трансфер своего таланта в европейский клуб
Александр Драмбаев в "Осиеке". Фото: "Осиек"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Несмотря на готовящеюся смену тренера в донецком "Шахтере" продолжают не рассчитывать на Александр Драмбаева. Футболист снова уйдет в аренду.

Украинский защитник перейдет в чемпионат Хорватии.

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Воспитанник запорожского "Металлурга" уже в третий раз идет в аренду. Ранее он отдавался в "Мариуполь" и бельгийский "Зюлте-Варегем".

Драмбаев в составе донецкого "Шахтера". Фото: "Шахтер"

Драмбаева могут выкупить

По информации от "Осиека", клуб взял Драмбаева в оренду на один год с правом выкупа.

Новая команда украинца в прошлом сезоне стала третьей в чемпионате Хорватии и поэтому стартует со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Драмбаев в прошлом сезоне за "Зюлте-Варегем" сыграл в 25 матчах, в которых забил один мяч и сделал голевую передачу. Статистический портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 600 тысяч евро.

Ранее стало известно, что "Шахтер" расстался с хорватским тренером Игором Йовичевичем, который привел команду к чемпионству. Заменить хорватского специалиста может главный тренер луганской "Зари" Патрик Ван Леувен.

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