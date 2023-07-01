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Кейн передумал переходить в "Баварию" и выбрал другой клуб

1 июля 2023 12:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кейн передумал переходить в "Баварию" и выбрал другой клуб
Харри Кейн спорит с арбитром. Фото: REUTERS/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Англии Харри Кейн близок к уходу из лондонского "Тоттенхэма". Результативный форвард хочет начать следующий сезон в новом клубе.

Фаворитом в борьбе за игрока была мюнхенская "Бавария", но у нее появился серьезный конкурент, сообщает Daily Mail

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Харри Кейн провел в "Тоттенхэме" больше десяти лет и несколько раз был близок к тому, чтобы завоевать трофей. Но один из лучших форвардов мира до сих пор почти ничего не выиграл клубном уровне. Скоро ситуация для игрока может измениться. 

Куда перейдет Кейн? 

Форвард "Тоттенхэма" провел за лондонскую команду 435 матчей. Он является воспитанником "шпор" и не хочет защищать цвета другого английского клуба, хотя "Манчестер Юнайтед" хочет подписать Гарри. 

Кейн не против продолжить карьеру в составе "Баварии", которая пока не может договориться с "Тоттенхэмом" о сумме отступных. Но в дело вмешался другой известный клуб. "ПСЖ" скоро продаст Килиана Мбаппе в "Реал" и хочет заменить бомбардира другим результативным футболистом. 

Харри Кейн
Врач осматривает Харри Кейна. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Парижане готовят предложение лондонцам в размере 100 млн евро. Этот трансфер уже одобрил новый главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике, о приходе которого официально объявят на следующей неделе. 

В сезоне 2022/2023 Харри Кейн забил в английской Премьер-лиге 30 голов и сделал три результативные передачи. 

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