Кейн передумав переходити до "Баварії" та обрав інший клуб

Харрі Кейн сперечається з арбітром. Фото: REUTERS/Lee Smith

Капітан збірної Англії Харрі Кейн близький до відходу з лондонського "Тоттенгема". Результативний форвард хоче розпочати наступний сезон у новому клубі.

Фаворитом у боротьбі за гравця була мюнхенська "Баварія", але у неї з'явився серйозний конкурент, повідомляє Daily Mail.

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Харрі Кейн провів у "Тоттенгемі" понад десять років і кілька разів був близьким до того, щоб завоювати трофей. Але один із найкращих форвардів світу досі майже нічого не виграв клубному рівні. Незабаром ситуація для гравця може змінитись.

Куди перейде Кейн?

Форвард "Тоттенгема" провів за лондонську команду 435 матчів. Він є вихованцем "шпор" і не хоче захищати кольори іншого англійського клубу, хоча "Манчестер Юнайтед" хоче підписати Гаррі.

Кейн не проти продовжити кар'єру у складі "Баварії", яка поки що не може домовитися з "Тоттенгемом" про суму відступних. Але в справу втрутився інший знаменитий клуб. "ПСЖ" скоро продасть Кіліана Мбаппе до "Реала" і хоче замінити бомбардира іншим результативним футболістом.

Лікар оглядає Харрі Кейна. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Парижани готують пропозицію лондонцям у розмірі 100 млн євро. Цей трансфер уже схвалив новий головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке, про прихід якого офіційно оголосять наступного тижня.

У сезоні 2022/2023 Харрі Кейн забив в англійській Прем'єр-лізі 30 голів і зробив три результативні передачі.

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