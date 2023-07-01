Сон Хон Мин и Ким Мин Дже помолодели на год

Нападающий "Тоттенхэма" снова 30 лет. Фото: Reuters

Азиатские звезды Сон Хин Мин и Ким Мин Дже официально стали моложе в год из-за реформы в Южной Корее, отменившей традиционную систему подсчета возраста.

Об этом сообщает ESPN.

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В Корее возраст человека считался периодом беременности, а каждое 1 января каждый кореец становился старше еще на год. Таким образом, возникали ситуации, когда младенцы, рожденные в декабре, через несколько недель считались уже двухлетними.

Международная система определения возраста (с даты рождения) использовалась в медицинской и юридической документации. Закон о переходе на международную систему был принят в декабре и вступил в силу 28 июня.

Ким перейдет в "Баварию"

Теперь нападающему "Тоттенхэму" Сону официально 30 лет, а защитнику "Наполи" Мину - 26. Интересно повлияет ли это на изменение стоимости игроков. Ким Мин Дже, напомним, уже в шаге от перехода в "Баварию". Об этом сообщал журналист Фабрицио Романо со ссылкой на источники в состоянии чемпиона Бундеслиги.

Речь идет о договоренности в устной форме. Контракт рассчитан на пять лет, то есть до июня 2028 года. Теперь "Бавария" должна выплатить сумму отступных, прописанную в контракте игрока с "Наполи". Ожидается, что мюнхенцы сделают это в ближайшее время. Пункт о клаусуле вступит в силу 1 июля.

В настоящее время Ким проходит службу в армии, как того требуют законы Южной Кореи. Центрбека освободили от стандартной полуторагодовалой службы как победителя Азиатских игр-2018, но не обязательного призыва как такового.

Ким прибыл в тренировочный лагерь 15 июня. Собрание длится три недели. Футболисту осталось провести на них одну.

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