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Сон Хон Мін та Кім Мін Дже помолодшали на рік

1 липня 2023 06:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Сон Хон Мін та Кім Мін Дже помолодшали на рік
Нападник "Тоттенхема" знову 30 років. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Азійські зірки Сон Хин Мін та Кім Мін Дже офіційно стали молодше на рік через реформу в Південній Кореї, яка скасувала традиційну систему підрахунку віку. 

Про це повідомляє ESPN.

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У Кореї вік людини зважав на період вагітності, а кожне 1 січня кожен кореєць ставав старшим ще на рік. Таким чином, виникали ситуації, коли немовлята, народжені у грудні, за кілька тижнів вважалися вже дворічними.

Міжнародна система визначення віку (з дати народження) використовувалася у медичній та юридичній документації. Закон про перехід на міжнародну систему був ухвалений у грудні й набув чинності 28 червня.

Кім перейде у "Баварію"

Тепер нападнику "Тоттенхему" Сону офіційно 30 років, а захиснику “Наполі” Міну – 26. Цікаво чи вплине це на зміну вартості гравців. Кім Мін Дже, нагадаємо, вже за крок до переходу у  "Баварію". Про це повідомляв журналіст Фабриціо Романо із посиланням на джерела у стані чемпіона Бундесліги.

Йдеться про домовленість в усній формі. Контракт розрахований на 5 років, тобто до червня 2028 року. Тепер "Баварія" має виплатити суму відступних, яку прописано в контракті гравця з "Наполі". Очікується, що мюнхенці зроблять це найближчим часом. Пункт про клаусулу набере чинності 1 липня.

На даний час Кім проходить службу в армії, як того вимагають закони Південної Кореї. Центрбека звільнили від стандартної півторарічної служби як переможця Азіатських ігор-2018 — але не обов'язкового призову як такого.

Кім прибув до тренувального табору 15 червня. Збори тривають три тижні. Футболістові лишилося провести на них одну.

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