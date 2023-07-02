Київський футбольний клуб хоче у суді відібрати бренд у російського гранда

Футбольний клуб "Локомотив" повертається в професійний футбол. Фото: "Локомотив"

З нового сезону у професійний футбол повертається київський "Локомотив". Клуб цікавий тим, що має давню історію, а у його складі виступають співробітники Укрзалізниці.

У керівництві нагадали, що їх саме їх бренд запозичив більш відомий московський "Локомотив", передає Український футбол.

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У клубі готові позиватися до Москви

Київський "Локомотив" був заснований 1919 року, тоді як московський 1922-го. На це звертав увагу керівник столичної команди Олександр Єгоров.

За словами функціонера, московський "Локомотив" після створення забрав у них кольори, емблему та крав гравців за часи СРСР.

"Цю емблему та кольори придумали працівники київського залізничного вокзалу, а зелений та червоний — колір семафора.

Потім Москва, при створенні свого центрального клубу, почала забирати гравців з Києва, а за старою звичкою вирішила нічого не вигадувати на рахунок емблеми та кольорів. Бажаю їм ніде не грати, крім своїх боліт. Максимум — матчі з такою ж кін***ою Білоруссю, щоб вони пішли у забуття", — сказав Єгоров.

Також функціонер додав, що київський "Локомотив" повинен повернути собі право називатися залізничним клубом №1. Заради цього вони готові звернутися до міжнародних судів.

"Ми плануємо підняти цю тему в міжнародному суді для того, щоб відстояти право на бренд", — додав Єгоров.

Зазначимо, що найбільшим досягненням київського "Локомотива" було срібло чемпіонату УРСР та фінал Кубка УРСР.

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