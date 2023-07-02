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Киевский футбольный клуб хочет в суде отобрать бренд у российского гранда

2 июля 2023 08:11
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Киевский футбольный клуб хочет в суде отобрать бренд у российского гранда
Футбольный клуб "Локомотив" возвращается в профессиональный футбол. Фото: "Локомотив"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

С нового сезона в профессиональный футбол возвращается киевский "Локомотив". Клуб интересен тем, что имеет давнюю историю, а в его составе выступают сотрудники Укрзализныци.

В руководстве напомнили, что именно их бренд позаимствовал более известный московский "Локомотив", передает Украинский футбол.

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Киевский "Локомотив" в любительской лиге. Фото: "Локомотив" Киев

В клубе готовы судиться с Москвой

Киевский "Локомотив" был основан в 1919 году, тогда как московский в 1922 году. На это обращает внимание руководитель столичной команды Александр Егоров.

По словам функционера, московский "Локомотив" после создания забрал у них цвета, эмблему и воровал игроков во времена СССР.

"Эту эмблему и цвет придумали работники киевского железнодорожного вокзала, а зеленый и красный — цвет семафора.

Затем Москва, при создании своего центрального клуба, начала забирать игроков из Киева, а по старой привычке решила ничего не придумывать на счет эмблемы и цветов. Желаю им нигде не играть, кроме своих болот. Максимум — матчи с такой же кон***ой Беларусью, чтобы они ушли в небытие", — сказал Егоров.

Также функционер добавил, что киевский "Локомотив" должен вернуть себе право называться железнодорожным клубом №1. Ради этого они готовы обратиться в международные суды.

"Мы планируем поднять эту тему в международном суде для того, чтобы отстоять право на бренд", — добавил Егоров.

Отметим, что самым большим достижением киевского "Локомотива" было серебро чемпионата УССР и финал Кубка УССР.

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