В УАФ решили судьбу футболистов, которые остались играть в россии

Еще несколько украинских футболистов могут быть пожизненно дисквалифицированы

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) рассмотрит сразу несколько дел по поводу возможных нарушений Кодекса этики и честной игры футболистами.

Речь идет об игроках, которые после полномасштабного вторжения интервентов в Украину продолжили сотрудничество с российскими клубами, сообщает официальный сайт УАФ.

О ком идет речь?

КДК Украинской ассоциации футбола отдельно рассмотрит случаи Дмитрия Иванисени, Дениса Кулакова, Марка Мампасси, Игоря Калинина и Данилы Сагуткина.

Иванисеня продолжает выступать за "Крылья Советов", Кулаков — за "Урал", Мампасси — за "Локомотив" (с февраля аренда в "Антальяспор"), Калинин — за "Ростов" (с сентября аренда в "Факел"), Сагуткин — за "Акрон".

КДК УАФ займется этими случаями на заседании девятого марта. В украинском футболе уже есть подобный прецедент. В 2022 году УАФ лишила Анатолия Тимощука ("Зенит") всех титулов и запретила заниматься футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.

Напомним, форвард сборной Украины Роман Яремчук проводит второй подряд неудачный сезон. Он вернулся в знакомый чемпионат Бельгии, но не сумел проявить себя в "Брюгге".