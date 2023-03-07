В УАФ решили судьбу футболистов, которые остались играть в россии

В УАФ решили судьбу украинских футболистов, которые остались играть в россии
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) рассмотрит сразу несколько дел по поводу возможных нарушений Кодекса этики и честной игры футболистами.
Речь идет об игроках, которые после полномасштабного вторжения интервентов в Украину продолжили сотрудничество с российскими клубами, сообщает официальный сайт УАФ.
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О ком идет речь?
КДК Украинской ассоциации футбола отдельно рассмотрит случаи Дмитрия Иванисени, Дениса Кулакова, Марка Мампасси, Игоря Калинина и Данилы Сагуткина.
Иванисеня продолжает выступать за "Крылья Советов", Кулаков — за "Урал", Мампасси — за "Локомотив" (с февраля аренда в "Антальяспор"), Калинин — за "Ростов" (с сентября аренда в "Факел"), Сагуткин — за "Акрон".
КДК УАФ займется этими случаями на заседании девятого марта. В украинском футболе уже есть подобный прецедент. В 2022 году УАФ лишила Анатолия Тимощука ("Зенит") всех титулов и запретила заниматься футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.
Напомним, форвард сборной Украины Роман Яремчук проводит второй подряд неудачный сезон. Он вернулся в знакомый чемпионат Бельгии, но не сумел проявить себя в "Брюгге".