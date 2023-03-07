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Роман Яремчук не стал основным в Брюгге: сможет ли украинец реабилитировать карьеру

7 марта 2023 19:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роман Яремчук не стал основным в Брюгге — сможет ли он реабилитировать карьеру
Форвард сборной Украины провалил второй сезон подряд
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины Роман Яремчук проводит второй подряд неудачный сезон. Он вернулся в знакомый чемпионат Бельгии, но не сумел проявить себя в "Брюгге". 

Есть ли у футболиста шанс снова заиграть на высоком уровне? Получится ли это сделать в "Брюгге"? Портал Новини.LIVE ответил на эти вопросы. 

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Два года Роман Яремчук принял новый вызов в своей карьере. После четырех лет в бельгийском "Генте", где форвард заявил о себе на всю Европу, он "отправился на повышение" в португальскую "Бенфику" за 17 млн евро. Там украинец провел чуть больше года. Столкнувшись с высокой конкуренцией, Роман не сумел заиграть так, как от него ждали болельщики "орлов". На его счету 47 матчей во всех турнирах, девять голов и пять результативных передач. 

Почему у Яремчука не получилось в "Брюгге"? 

В августе 2022 года было принято решение о переходе Романа Яремчука в "Брюгге" за 16 млн евро. Это рекордная покупка в истории "черно-синих". Казалось, что возвращение в практически родной чемпионат Бельгии может пойти украинцу на пользу, но все получилось совершенно иначе. 

У форварда сразу же не заладились отношения с главным тренером команды Карлом Хуфкенсом. Они то ссорились, то мирились. Ситуацию осложняли травмы украинского игрока. Они были не тяжелыми, но этих повреждений оказалось сразу несколько подряд. Болельщики надеялись на Яремчука, но вскоре начали критиковать его за каждую ошибку. Все это сильно психологически давило на Романа. 

Впрочем, терпеть Хуфкенса Яремчуку пришлось недолго. В середине сезона руководство "Брюгге" пригласило на пост наставника англичанина Скотта Паркера. В прошлом сезоне он поднял скромный "Борнмут" в Премьер-лигу, но был уволен после разгрома от "Ливерпуля" со счетом 0:9. Но и отношения с новым тренером у Романа не сразу наладились. Было недопонимание, высокие требования, взаимные упреки. 

Роман Яремчук

К началу марта 2023 года 27-летний Роман Яремчук провел за "Брюгге" 22 матча во всех турнирах, забил два гола (последний — еще в октябре) и сделал две результативные передачи. Он проигрывает конкуренцию испанцу Феррана Хутгла, которого бельгийцы купили у "Барселоны" всего за пять миллионов евро. Молодой форвард провел 29 матчей, в которых десять раз отличился и сделал семь результативных передач. 

Что делать Яремчуку? 

В таких ситуациях в футболистов не так уж много вариантов. Украинец еще молод, он способен долго играть на высоком уровне, но важно уже сейчас сделать правильный выбор. 

Остаться в "Брюгге" 

После 28 туров "черно-синие" занимают четвертое место в турнирной таблице первенства Бельгии. Чемпионы отстают от первой строчки, на которой расположился "Генк", на 21 очко. О защите титула речи не идет, но "Брюгге" важно подняться как можно выше в таблице и выйти в еврокубки. Команда Паркера имеет минимальные шансы на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, так что вскоре сможет сосредоточиться на национальном первенстве. 

Проблема в том, что "Брюгге" почти всегда играет в одним форвардом в составе. И Яремчуку сложно попадать в основу при "живом" Хутгла. Но бельгийцы могут продать испанца в конце сезона и хорошо заработать на этом трансфере. А Роман за несколько ближайших месяцев окончательно освоится в команде. 

Уйти в другой клуб 

Всегда остается вариант со сменой команды. Но игра Яремчука за два последних сезона заметно сократила очередь из клубов, готовых предложить ему контракт. Возвращаться в УПЛ Роман не станет, для него это сразу несколько шагов назад. 

Так что у Яремчука, по сути, и нет выбора. Ему надо бороться за место в составе "Брюгге" и использовать вызов в сборную Украины на матч с Англией как лишний повод проявить себя и получить дополнительную психологическую уверенность. 

Напомним, известный боксер Александр Усик рассказал правду о войне в Украине и обратился к мировому сообществу с просьбой о помощи. 

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