Роман Яремчук не став основним у Брюгге — чи зможе він реабілітувати кар'єру

Форвард збірної України провалив другий сезон поспіль

Форвард збірної України Роман Яремчук проводить другий невдалий сезон поспіль. Він повернувся до знайомого чемпіонату Бельгії, але не зумів проявити себе у "Брюгге".

Чи має футболіст шанс знову заграти на високому рівні? Чи вийде це зробити в Брюгге? Портал Новини.LIVE відповів на ці запитання.

Два роки Роман Яремчук прийняв новий виклик у своїй кар'єрі. Після чотирьох років у бельгійському "Генті", де форвард заявив про себе на всю Європу, він "вирушив на підвищення" до португальської "Бенфіки" за 17 млн євро. Там українець провів трохи понад рік. Зіткнувшись із високою конкуренцією, Роман не зумів заграти так, як від нього чекали вболівальники "орлів". На його рахунку 47 матчів у всіх турнірах, дев'ять голів та п'ять результативних передач.

Чому Яремчук не отримав "Брюгге"?

У серпні 2022 року було ухвалено рішення про перехід Романа Яремчука у "Брюгге" за 16 млн євро. Це рекордна покупка в історії "чорно-синіх". Здавалося, що повернення практично рідний чемпіонат Бельгії може піти українцю на користь, але все вийшло зовсім інакше.

У форварда відразу ж не склалися стосунки з головним тренером команди Карлом Хуфкенсом. Вони то сварилися, то мирились. Ситуацію ускладнювали травми українського гравця. Вони були не тяжкими, але цих пошкоджень виявилося одразу кілька поспіль. Вболівальники сподівалися на Яремчука, але невдовзі почали критикувати його за кожну помилку. Усе це сильно психологічно давило Романа.

Проте терпіти Хуфкенса Яремчуку довелося недовго. У середині сезону керівництво "Брюгге" запросило на посаду наставника англійця Скотта Паркера. Минулого сезону він підняв скромний "Борнмут" до Прем'єр-ліги, але був звільнений після розгрому від "Ліверпуля" з рахунком 0:9. Але й стосунки з новим тренером у Романа не одразу налагодилися. Було непорозуміння, високі вимоги, взаємні закиди.

До початку березня 2023 року 27-річний Роман Яремчук провів за "Брюгге" 22 матчі у всіх турнірах, забив два голи (останній ще в жовтні) і зробив дві результативні передачі. Він програє конкуренцію іспанцю Феррана Хутгла, якого бельгійці купили у "Барселони" лише за п'ять мільйонів євро. Молодий форвард провів 29 матчів, у яких десять разів відзначився та зробив сім результативних передач.

Що робити Яремчуку?

У таких ситуаціях у футболістів не так багато варіантів. Українець ще молодий, він здатний довго грати на високому рівні, але важливо вже зараз зробити правильний вибір.

Залишитися в "Брюгге"

Після 28 турів "чорно-сині" посідають четверте місце у турнірній таблиці першості Бельгії. Чемпіони відстають від першого рядка, на якому розташувався "Генк", на 21 очко. Про захист титулу не йдеться, але "Брюгге" важливо піднятися якомога вище в таблиці й вийти в єврокубки. Команда Паркера має мінімальні шанси на вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, тому незабаром зможе зосередитися на національній першості.

Проблема в тому, що "Брюгге" майже завжди грає в одному форвардом у складі. І Яремчуку складно потрапляти в основу за "живого" Хутгла. Але бельгійці можуть продати іспанця наприкінці сезону та добре заробити на цьому трансфері. А Роман за кілька найближчих місяців остаточно опанує команду.

Піти в інший клуб

Завжди залишається варіант зі зміною команди. Але гра Яремчука за два останні сезони помітно скоротила чергу з клубів, які готові запропонувати йому контракт. Повертатися до УПЛ Роман не стане, для нього це одразу кілька кроків тому.

Тож у Яремчука, по суті, немає вибору. Йому треба боротися за місце у складі "Брюгге" та використати виклик до збірної України на матч з Англією як зайвий привід проявити себе та отримати додаткову психологічну впевненість.

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