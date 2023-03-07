В УАФ вирішили долю футболістів, які залишилися грати у росії

Ще кілька українських футболістів можуть бути довічно дискваліфіковані

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (УАФ) розгляне одразу кілька справ щодо можливих порушень Кодексу етики та чесної гри футболістами.

Йдеться про гравців, які після повномасштабного вторгнення інтервентів до України продовжили співпрацю з російськими клубами, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Про кого йдеться?

КДК Української асоціації футболу окремо розгляне випадки Дмитра Іванісені, Дениса Кулакова, Марка Мампассі, Ігоря Калініна та Данила Сагуткіна.

Іванісеня продовжує виступати за "Крила Рад", Кулаков — за "Урал", Мампассі — за "Локомотив" (з лютого оренда в "Антальяспор"), Калінін — за "Ростов" (з вересня оренда у "Смолоскип"), Сагуткін — за "Акрон".

КДК УАФ займеться цими випадками на засіданні дев'ятого березня. В українському футболі вже є такий прецедент. У 2022 році УАФ позбавила Анатолія Тимощука ("Зеніт") усіх титулів та заборонила займатися футбольною діяльністю на території України довічно.

Нагадаємо, форвард збірної України Роман Яремчук проводить другий поспіль невдалий сезон. Він повернувся до знайомого чемпіонату Бельгії, але не зумів проявити себе у "Брюгге".