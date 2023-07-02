Молодежная сборная Украины выходит в 1/2 Евро-2023 и на Олимпиаду

Украинцы были сильнее Фарнции. Фото: Twitter/Adem

Четвертьфинальный матч молодежного Евро-2023 в Румынии и Грузии между Украиной и Францией подарил настоящее зрелище. Подопечные Ротаня уступали, но вырвали уверенную победу.

Подробности яркого матча в материале Новини.LIVE.

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Более активно встречу начали французы и повели в счете на 19-й минуте. Баркола с правого фланга штрафной покатил в центр под удар Шерки.

Затем за дело взялся Михаил Мудрик. Он замыкал отскок от прострела с правого фланга в полукруге перед штрафным, но попал в Криськива, который перед воротами стоял в офсайде, гол не засчитали.

Еще до перерыва украинцы вышли вперед. На 30-й минуте Мудрик вошел в левый фланг штрафной и получил по ногам от Калулу и заработал пенальти. Судаков пробил в левый нижний угол. Затем Судаков получил пас от Мудрика и вывел Украину вперед.

Судаков – лучший бомбардир

Таким образом, Судаков вышел на 1-е место в списке бомбардиров на Евро-2023. Теперь на счету украинца 3 гола в 4 сыгранных поединках.

Во втором тайме самым нервным моментом было взятие ворот украинцев на 81-й минуте из офсайда. К счастью, на матче работала система VAR и этот гол отменяли.

А через несколько минут красавчик гол забил капитан сборной Украины Артем Бондаренко. Он получил красивый пас от Назаренко между двумя соперниками, прошел Люкеба и пробил мимо вратаря.

Таким образом, подопечные Руслана Ротаня выходят на Испанию в полуфинале и гарантируют себе первую в истории путевку на Олимпийские игры.

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