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Молодежная сборная Украины выходит в 1/2 Евро-2023 и на Олимпиаду

2 июля 2023 23:56
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Молодежная сборная Украины выходит в 1/2 Евро-2023 и на Олимпиаду
Украинцы были сильнее Фарнции. Фото: Twitter/Adem
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Четвертьфинальный матч молодежного Евро-2023 в Румынии и Грузии между Украиной и Францией подарил настоящее зрелище. Подопечные Ротаня уступали, но вырвали уверенную победу.

Подробности яркого матча в материале Новини.LIVE.

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В стартовом составе Украины не было форварда. Сикан остался в запасе, Ванат дисквалифицирован, а Вьюник травмирован. В старте впервые вышел Мудрик.

Более активно встречу начали французы и повели в счете на 19-й минуте. Баркола с правого фланга штрафной покатил в центр под удар Шерки.

Затем за дело взялся Михаил Мудрик. Он замыкал отскок от прострела с правого фланга в полукруге перед штрафным, но попал в Криськива, который перед воротами стоял в офсайде, гол не засчитали.

Еще до перерыва украинцы вышли вперед. На 30-й минуте Мудрик вошел в левый фланг штрафной и получил по ногам от Калулу и заработал пенальти. Судаков пробил в левый нижний угол. Затем Судаков получил пас от Мудрика и вывел Украину вперед.

Судаков – лучший бомбардир

Таким образом, Судаков вышел на 1-е место в списке бомбардиров на Евро-2023. Теперь на счету украинца 3 гола в 4 сыгранных поединках.

Во втором тайме самым нервным моментом было взятие ворот украинцев на 81-й минуте из офсайда. К счастью, на матче работала система VAR и этот гол отменяли.

А через несколько минут красавчик гол забил капитан сборной Украины Артем Бондаренко. Он получил красивый пас от Назаренко между двумя соперниками, прошел Люкеба и пробил мимо вратаря.

Таким образом, подопечные Руслана Ротаня выходят на Испанию в полуфинале и гарантируют себе первую в истории путевку на Олимпийские игры.

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