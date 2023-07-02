Мудрик та Судаков здивували Францію в першому таймі чвертьфіналу Євро-2023

Судаков відзначився дублем проти Франції. Фото: Twitter/Squaka

Триває чвертьфінальний матч молодіжного Євро-2023, в якому збірна України грає проти Франції. В першому таймі команди спочатку обмінялися голами, а потім підопічні Руслана Ротаня вийшли вперед.

Подробиці першої половини у матеріалі Новини.LIVE.

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Більш активно зустріч розпочали французи, яких букмекери вважали фаворитами матчу. Бондаренко помилився на лівому фланзі захисту, після чого суперник бив із меж штрафного в ближній, але Трубін відбив ногами, а після цього забрав удар від іншого суперника.

Але на 19-й хвилині Франція повела в рахунку. Баркола з правого флангу штрафного покотив у центр під удар Шеркі.

Потім за справу взявся Мудрик, який вперше на Євро вийшов у старті. Він замикав відскок від прострілу з правого флангу, але влучив у Криськіва, який перед воротами стояв у офсайді, гол не зарахували.

Після цього удар із лівого флангу штрафного від Нкунку був блокований, після чого відскок головою добивав Гуїрі, але Трубін витягнув із-під поперечини.

Зв‘язка Мудрика з Судаковим спрацювала двічі

А на 30-й хвилині Мудрик увійшов до лівого флангу штрафного й отримав по ногах від Калулу та заробив пенальті. Судаков пробив у лівий нижній кут.

Mykhailo Mudryk has made his mark on the U21 Euros 👊



Ukraine lead France 2-1 at half-time in the quarter-finals.



The Chelsea man won a penalty for the first goal before setting up the second with a delightful lofted ball over the top.#BBCFootball pic.twitter.com/WjB3uv0aWT — BBC Sport (@BBCSport) July 2, 2023

У роздягальню Судаков отримав дивовижний пас від Мудрика та вивів Україну вперед. Тим цікавіше буде слідкувати за другим таймом.

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