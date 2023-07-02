Мудрик и Судаков удивили Францию в первом тайме четвертьфинала Евро-2023

Судаков отличился дублем против Франции. Фото: Twitter/Squaka

Продолжается четвертьфинальный матч молодежного Евро-2023, в котором сборная Украины играет против Франции. В первом тайме команды сначала обменялись голами, а затем подопечные Руслана Ротаня вышли вперед.

Подробности первой половины в материале Новини.LIVE

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Более активно встречу начали французы, которых букмекеры считали фаворитами матча. Бондаренко ошибся на левом фланге защиты, после чего соперник бил из пределов штрафной в ближний, но Трубин отбил ногами, а после этого забрал удар от другого соперника.

Но на 19-й минуте Франция повела в счете. Баркола с правого фланга штрафной покатил в центр под удар Шерки.

Затем за дело взялся Мудрик, впервые на Евро вышедший в старте. Он замыкал отскок от прострела с правого фланга, но попал в Криськива, который перед воротами стоял в офсайде, гол не засчитали.

После этого удар с левого фланга штрафной от Нкунка был блокирован, после чего отскок головой добивал Гуири, но Трубин вытащил из-под перекладины.

Связка Мудрика с Судаковым сработала дважды

А на 30-й минуте Мудрик вошел в левый фланг штрафной и получил по ногам от Калулу и заработал пенальти. Судаков пробил в левый нижний угол.

Mykhailo Mudryk has made his mark on the U21 Euros 👊



Ukraine lead France 2-1 at half-time in the quarter-finals.



The Chelsea man won a penalty for the first goal before setting up the second with a delightful lofted ball over the top.#BBCFootball pic.twitter.com/WjB3uv0aWT — BBC Sport (@BBCSport) July 2, 2023

В раздевалку Судаков получил удивительный пас от Мудрика и вывел Украину вперед. Тем интереснее будет следить за вторым таймом.

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