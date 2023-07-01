Франция Украина — прогноз букмекеров

Георгий Судаков ведет за собой партнеров по команде. Фото: пресс-служба УАФ

В рамкам четвертьфинала чемпионата Европы U-21 по футболу встретятся молодежные сборные Украины и Франции. Команда Руслана Ротаня получила одного из самых сложных соперников на турнире.

Букмекеры считают "трехцветных" безоговорочным фаворитом матча, но у "сине-желтых" есть шанс на победу, сообщает портал Новини.LIVE.

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Судьбу сборной Украины на Евро-2023 могли решить пять минут и один гол. Команда Ротаня выиграла поединки с Хорватией (2:0) и Румынией (1:0) в групповом раунде, но сыграли вничью с Испанией (2:2). Украинцы вели в счете до самого конца встречи, но Абель Руис забил на 90-й минуте. В итоге испанцы получили в соперники по 1/4 плей-офф сборную Швейцарии. Украина вышла в четвертьфинал со второго места в группе и сыграет с Францией.

Руслан Ротань обсуждает стратегию на матч. Фото: пресс-служба УАФ

Прогноз букмекеров на матч Франция — Украина

"Трехцветных" считают безоговорочным фаворитом четвертьфинального поединка. Ставка на победу подопечных Сильвена Риполля принимается с коэффициентом 1,63. Прогноз в пользу сборной Украины доступен с коэффициентом 5,42. Ставка на ничью идет с коэффициентом 4,08.

Эксперты уверены, что наиболее точным прогнозом на счет матча является 1:0 в пользу французов. Такая ставка доступна с коэффициентом 6,90. На счет 2:1 в пользу фаворита можно сделать ставку с коэффициентом 8,23.

В отборе к Евро-2023 Франция и Украина уже встречались. Тогда "сине-желтые" сумели вырвать ничью со счетом 3:3, хотя по ходу матча уступали 1:3.

В этот раз состав сборной Украины усилит Михаил Мудрик. Он вернулся в строй после травмы и сыграет свой первый поединок на турнире.

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