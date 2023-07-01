Франция — Украина: на матч Евро-2023 назначен арбитр из Португалии

Пинейру на финале Кубка Португалии с участием "Браги" и "Порту". Фото: REUTERS/Henrique Casinhas

Молодежная сборная Украины сыграет со сверстниками из Франции в рамках четвертьфинала Евро-2023. Команде Руслана Ротаня достался один из самых сложных соперников на турнире.

Уже назначена бригада арбитров на этом противостояние, сообщает официальный сайт УЕФА.

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В воскресенье, второго июля, состоится последний четвертьфинал молодежного чемпионата Европы-2023. Сборная Франции сыграет с подопечными Руслана Ротаня. "Трехцветные" являются фаворитами этого матча.

Молодежная сборная Украины перед матчем. Фото: пресс-служба УАФ

Кто будет судить матч Франция — Украина?

УЕФА назначил на четвертьфинальный поединок Евро-2023 португальскую бригаду арбитров. В поле будет работать 35-летний Жоау Пинейру. Ему помогут на линии Бруну Жезуш и Лучиано Майа. Резервный судья — Мохаммед Аль-Хаким из Швеции, который уже работал на одном из матчей Евро-2023 с участием сборной Украины.

Пинейру известен достаточно "мягким" характером. Он редко удаляет игроков с поля и чаще всего делает это только в тех матчах, где накал эмоций очень высок ("Брага" против "Порту" и "Панатинаикос" против "Олимпиакоса" — Ред). В семи з десяти последних матчей Пинейру показал меньше шести предупреждений. В десяти поединках подряд он не назначал пенальти.

Поединок состоится в Румынии, на стадионе "Арена Клуж" в городе "Клуж-Напока". В составе сборной Украины впервые на Евро-2023 может сыграть Михаил Мудрик, который восстановился от последствий травмы.

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