Франція — Україна: на матч Євро-2023 призначено арбітра з Португалії
Молодіжна збірна України зіграє з однолітками із Франції у рамках чвертьфіналу Євро-2023. Команді Руслана Ротаня дістався один із найскладніших суперників на турнірі.
Вже призначено бригаду арбітрів на цьому протистоянні, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
У неділю, 2 липня, відбудеться останній чвертьфінал молодіжного чемпіонату Європи-2023. Збірна Франції зіграє із підопічними Руслана Ротаня. "Триколірні" є фаворитами цього матчу.
Хто буде судити матч Франція — Україна?
УЄФА призначив на чвертьфінальний поєдинок Євро-2023 португальську бригаду арбітрів. У полі працюватиме 35-річний Жоау Пінейру. Йому допоможуть на лінії Бруну Жезуш та Лучіано Майа. Резервний суддя — Мохаммед Аль-Хакім зі Швеції, який вже працював на одному з матчів Євро-2023 за участю збірної України.
Пінейру відомий досить "м'яким" характером. Він рідко видаляє гравців з поля і найчастіше робить це тільки в тих матчах, де напруження емоцій дуже високе ("Брага" проти "Порту" та "Панатинаїкос" проти "Олімпіакоса." — Ред.). У семи з десяти останніх матчів Пінейру показав менше ніж шість попереджень. У десяти поєдинках поспіль він не призначав пенальті.
Поєдинок відбудеться у Румунії, на стадіоні "Арена Клуж" у місті "Клуж-Напока". У складі збірної України вперше на Євро-2023 може зіграти Михайло Мудрик, який поновився від наслідків травми.
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