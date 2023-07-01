Франція — Україна: на матч Євро-2023 призначено арбітра з Португалії

Пінейру на фіналі Кубка Португалії за участю "Браги" та "Порту". Фото: REUTERS/Henrique Casinhas

Молодіжна збірна України зіграє з однолітками із Франції у рамках чвертьфіналу Євро-2023. Команді Руслана Ротаня дістався один із найскладніших суперників на турнірі.

Вже призначено бригаду арбітрів на цьому протистоянні, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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У неділю, 2 липня, відбудеться останній чвертьфінал молодіжного чемпіонату Європи-2023. Збірна Франції зіграє із підопічними Руслана Ротаня. "Триколірні" є фаворитами цього матчу.

Молодіжна збірна України перед матчем Фото: пресслужба УАФ

Хто буде судити матч Франція — Україна?

УЄФА призначив на чвертьфінальний поєдинок Євро-2023 португальську бригаду арбітрів. У полі працюватиме 35-річний Жоау Пінейру. Йому допоможуть на лінії Бруну Жезуш та Лучіано Майа. Резервний суддя — Мохаммед Аль-Хакім зі Швеції, який вже працював на одному з матчів Євро-2023 за участю збірної України.

Пінейру відомий досить "м'яким" характером. Він рідко видаляє гравців з поля і найчастіше робить це тільки в тих матчах, де напруження емоцій дуже високе ("Брага" проти "Порту" та "Панатинаїкос" проти "Олімпіакоса." — Ред.). У семи з десяти останніх матчів Пінейру показав менше ніж шість попереджень. У десяти поєдинках поспіль він не призначав пенальті.

Поєдинок відбудеться у Румунії, на стадіоні "Арена Клуж" у місті "Клуж-Напока". У складі збірної України вперше на Євро-2023 може зіграти Михайло Мудрик, який поновився від наслідків травми.

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