Франція Україна — прогноз букмекерів

Георгій Судаков веде за собою партнерів у команді. Фото: пресслужба УАФ

У рамках чвертьфіналу чемпіонату Європи U-21 з футболу зустрінуться молодіжні збірні України та Франції. Команда Руслана Ротаня отримала одного з найскладніших суперників на турнірі.

Букмекери вважають "триколірних" беззаперечним фаворитом матчу, але "синьо-жовті" мають шанс на перемогу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Долю збірної України на Євро-2023 могли вирішити п'ять хвилин та один гол. Команда Ротаня виграла поєдинки з Хорватією (2:0) та Румунією (1:0) у груповому раунді, але зіграли внічию з Іспанією (2:2). Українці вели в рахунку до кінця зустрічі, але Абель Руїс забив на 90-й хвилині. У результаті іспанці отримали суперники по 1/4 плей-офф збірну Швейцарії. Україна вийшла до чвертьфіналу з другого місця у групі та зіграє з Францією.

Руслан Ротань обговорює стратегію на матч. Фото: пресслужба УАФ

Прогноз букмекерів на матч Франція — Україна.

"Триколірних" вважають беззаперечним фаворитом чвертьфінального поєдинку. Ставка на перемогу підопічних Сільвена Ріполль приймається з коефіцієнтом 1,63. Прогноз на користь збірної України є доступним з коефіцієнтом 5,42. Ставка на нічию йде з коефіцієнтом 4,08.

Експерти впевнені, що найточнішим прогнозом на рахунок матчу є 1:0 на користь французів. Така ставка доступна з коефіцієнтом 6,90. На рахунок 2:1 на користь лідера можна зробити ставку з коефіцієнтом 8,23.

У відборі до Євро-2023 Франція та Україна вже зустрічалися. Тоді "синьо-жовті" зуміли вирвати нічию з рахунком 3:3, хоча під час матчу поступалися 1:3.

Цього разу склад збірної України посилить Михайло Мудрик. Він повернувся до ладу після травми та зіграє свій перший поєдинок на турнірі.

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