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Франция — Украина: где смотреть онлайн матча 1/4 молодежного Евро-2023

1 июля 2023 11:31
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Франция Украина — где смотреть онлайн матча Евро-2023
Молодежная сборная Украины празднует гол. Фото: пресс-служба УАФ
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В четвертьфинальном матче плей-офф Евро-2023 сборная Франции сыграет со сверстниками из Украины. "Трехцветные" являются одним из фаворитов турнира. 

Франция и Украина определят последнего полуфиналиста молодежного чемпионата Европы, напоминает портал Новини.LIVE. 

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На Евро-2023 настало время четвертьфинальных матчей. Восемь соперников за два ближайших дня определят четыре лучшие команды турнира. Три из них, за исключением Англии и Франции, получат путевки на Олимпийские игры в Париж. 

молодежная сборная Украины
Сборная Украины U-21 перед матчем. Фото: пресс-служба УАФ

Четвертьфиналы Евро-2023 

  • Грузия — Израиль (19:00, суббота) 
  • Испания — Швейцария (22:00, суббота)
  • Англия — Португалия (19:00, воскресенье) 
  • Франция — Украина (22:00, воскресенье) 

Где смотреть матч Евро-2023 Франция U-21 — Украина U-21

Болельщики в Украине смогут увидеть прямую трансляцию поединка 1/4 молодежного чемпионата Европы. Матч будет доступен на региональных телеканалах "Суспільного". Игру можно будет посмотреть в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV.

Сборную Украины считают аутсайдером этого поединка, но Руслан Ротань сможет выпустить в стартовом составе Михаила Мудрика. Вингер "Челси" еще не играл на Евро-2023 из-за травмы. Это хорошее усиление для Украины U-21. 

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