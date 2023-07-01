Франция Украина — где смотреть онлайн матча Евро-2023

Молодежная сборная Украины празднует гол. Фото: пресс-служба УАФ

В четвертьфинальном матче плей-офф Евро-2023 сборная Франции сыграет со сверстниками из Украины. "Трехцветные" являются одним из фаворитов турнира.

Франция и Украина определят последнего полуфиналиста молодежного чемпионата Европы, напоминает портал Новини.LIVE.

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На Евро-2023 настало время четвертьфинальных матчей. Восемь соперников за два ближайших дня определят четыре лучшие команды турнира. Три из них, за исключением Англии и Франции, получат путевки на Олимпийские игры в Париж.

Сборная Украины U-21 перед матчем. Фото: пресс-служба УАФ

Четвертьфиналы Евро-2023

Грузия — Израиль (19:00, суббота)

Испания — Швейцария (22:00, суббота)

Англия — Португалия (19:00, воскресенье)

Франция — Украина (22:00, воскресенье)

Где смотреть матч Евро-2023 Франция U-21 — Украина U-21

Болельщики в Украине смогут увидеть прямую трансляцию поединка 1/4 молодежного чемпионата Европы. Матч будет доступен на региональных телеканалах "Суспільного". Игру можно будет посмотреть в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV.

Сборную Украины считают аутсайдером этого поединка, но Руслан Ротань сможет выпустить в стартовом составе Михаила Мудрика. Вингер "Челси" еще не играл на Евро-2023 из-за травмы. Это хорошее усиление для Украины U-21.

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