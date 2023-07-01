Франция Украина — где смотреть онлайн матча Евро-2023

Франция — Украина: где смотреть онлайн матча 1/4 молодежного Евро-2023
В четвертьфинальном матче плей-офф Евро-2023 сборная Франции сыграет со сверстниками из Украины. "Трехцветные" являются одним из фаворитов турнира.
Франция и Украина определят последнего полуфиналиста молодежного чемпионата Европы, напоминает портал Новини.LIVE.
На Евро-2023 настало время четвертьфинальных матчей. Восемь соперников за два ближайших дня определят четыре лучшие команды турнира. Три из них, за исключением Англии и Франции, получат путевки на Олимпийские игры в Париж.
Четвертьфиналы Евро-2023
- Грузия — Израиль (19:00, суббота)
- Испания — Швейцария (22:00, суббота)
- Англия — Португалия (19:00, воскресенье)
- Франция — Украина (22:00, воскресенье)
Где смотреть матч Евро-2023 Франция U-21 — Украина U-21
Болельщики в Украине смогут увидеть прямую трансляцию поединка 1/4 молодежного чемпионата Европы. Матч будет доступен на региональных телеканалах "Суспільного". Игру можно будет посмотреть в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV.
Сборную Украины считают аутсайдером этого поединка, но Руслан Ротань сможет выпустить в стартовом составе Михаила Мудрика. Вингер "Челси" еще не играл на Евро-2023 из-за травмы. Это хорошее усиление для Украины U-21.
Напомним, форвард Роман Яремчук сменит "Брюгге" на известный клуб: идут переговоры.
Хавбек Георгий Судаков продолжит карьеру в Италии: им интересуется топ-клуб.
"Манчестер Сити" могут дисквалифицировать из-за нарушения регламента УЕФА.
Жена Роналду показала трогательное общение Криштиану с детьми.
Молодой талант "Динамо" заинтересовал европейский топ-клуб.