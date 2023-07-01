Франція Україна — де дивитись онлайн матчу Євро-2023

Молодіжна збірна України святкує гол. Фото: пресслужба УАФ

У чвертьфінальному матчі плей-офф Євро-2023 збірна Франції зіграє з однолітками з України. "Триколірні" є одним із фаворитів турніру.

Франція та Україна визначать останнього півфіналіста молодіжного чемпіонату Європи, нагадує портал Новини.LIVE.

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На Євро-2023 настав час чвертьфінальних матчів. Вісім суперників за два найближчі дні визначать чотири найкращі команди турніру. Три з них, за винятком Англії та Франції, отримають путівки на Олімпійські ігри до Парижа.

Збірна України U-21 перед матчем. Фото: пресслужба УАФ

Чвертьфінали Євро-2023

Грузія — Ізраїль (19:00, субота)

Іспанія — Швейцарія (22:00, субота)

Англія — Португалія (19:00, неділя)

Франція — Україна (22:00, неділя)

Де дивитись матч Євро-2023 Франція U-21 — Україна U-21

Вболівальники в Україні матимуть змогу побачити пряму трансляцію поєдинку 1/4 молодіжного чемпіонату Європи. Матч буде доступний на регіональних телеканалах "Суспільного". Гра можна буде переглянути в цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV.

Збірну України вважають аутсайдером цього поєдинку, але Руслан Ротань зможе випустити у стартовому складі Михайла Мудрика. Вінгер "Челсі" ще не грав на Євро-2023 через травму. Це добре посилення для України U-21.

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