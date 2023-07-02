Молодіжна збірна України виходить в 1/2 Євро-2023 та на Олімпіаду

Українці були сильніше Фарнції. Фото: Twitter/Adem

Чвертьфінальний матч молодіжного Євро-2023 у Румунії та Грузії між Україною та Францією подарував справжнє видовище. Підопічні Ротаня поступались, але вирвали впевнену перемогу.

Подробиці яскравого матчу у матеріалі Новини.LIVE.

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Більш активно зустріч розпочали французи та повели в рахунку на 19-й хвилині. Баркола з правого флангу штрафного покотив у центр під удар Шеркі.

Потім за справу взявся Михайло Мудрик. Він замикав відскок від прострілу з правого флангу в пів колі перед штрафним, але влучив у Криськіва, який перед воротами стояв у офсайді, гол не зарахували.

Ще до перерви українці вийшли вперед. На 30-й хвилині Мудрик увійшов до лівого флангу штрафного й отримав по ногах від Калулу та заробив пенальті. Судаков пробив у лівий нижній кут. Далі Судаков отримав пас від Мудрика та вивів Україну вперед.

Судаков — кращий бомбардир

Таким чином Судаков вийшов на 1-ше місце у списку бомбардирів на Євро-2023. Тепер на рахунку українця 3 голи у 4 зіграних поєдинках.

У другому таймі найбільш нервовим моментом було взяття воріт українців на 81-й хвилині із офсайду. На щастя на матчі працювала система VAR та цей гол скасовували.

А через кілька хвилин красень гол забив капітан збірної України Артем Бондаренко. Він отримав красивий пас від Назаренка між двома суперниками, пройшов Люкеба та пробив повз воротаря.

Таким чином підопічні Руслана Ротаня виходять на Іспанію у півфіналі та гарантують собі першу в історії путівку на Олімпійські ігри.

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