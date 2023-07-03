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Роналду повернеться до Європи: топклуб готує пропозицію для Кріштіану

3 липня 2023 09:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Роналду повернеться до Європи: топклуб готує пропозицію для Кріштіану
Кріштіану Роналду у збірній Португалії. Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду може знову переїхати до одного з європейських чемпіонатів. У його послугах зацікавлений клуб, який регулярно виступає у Лізі чемпіонів.

Відомий футболіст може продовжити кар'єру у німецькій Бундеслізі, повідомляє A Bola.

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Кріштіану Роналду вдалося реанімувати кар'єру в Саудівській Аравії. Португалець став одним із лідерів місцевого "Аль-Насра" та допоміг команді фінішувати на другому місці у чемпіонаті країни. У 16 поєдинках ветеран забив 14 голів та зробив дві результативні передачі. Це знову привернуло до Роналда увагу європейських клубів.

Куди може перейти Кріштіану?

У послугах португальського футболіста зацікавлена дортмундська "Боруссія". Німецький клуб посів друге місце у турнірній таблиці Бундесліги й знову зіграє у Лізі чемпіонів. Керівництво "джмелів" готує для "Аль-Насра" пропозицію про оренду Роналду строком на пів року. У "Боруссії" впевнені, що Кріштіану допоможе команді вийти у плей-офф єврокубкового турніру.

Кріштіану Роналду
Роналду на тренуванні. Фото: Фото: instagram.com/cristiano/

Також у послугах Роналду зацікавив лісабонський "Спортинг". У клубі сподіваються на те, що португалець після "Аль-Насра" повернеться та зіграє у складі "левів" один сезон.

Контракт Кріштіану Роналду з "Аль-Насром" діє ще півтора року. Нещодавно до клубу було призначено нового головного тренера, чому активно сприяв португальський футболіст.

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