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Мбаппе не нужен "Реалу": француз поссорился с Пересом

3 июля 2023 10:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мбаппе не нужен "Реалу": француз поссорился с Пересом
Килиан Мбаппе задумался о будущем. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе не сможет стать футболистом "Реала" перед началом сезона 2023/2024. Не исключено, что он вообще никогда не перейдет в мадридский клуб. 

Президент "Реала" Флорентино Перес разочаровался в игроке, сообщает Marca

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Руководство мадридского "Реала" решило, что клуб сможет справляться с задачами без Килиана Мбаппе. Флорентино Перес пришел к выводу о том, что французский форвард снова использует испанский клуб ради достижения собственных целей. 

Причина ссоры Мбаппе и Переса 

У французского форварда через год заканчивается срок действия контракта с "ПСЖ". Мбаппе не захотел продлевать контракт с клубом и заявил руководству парижан о желании уйти. Чемпионы Франции столкнулись с выбором: либо продать Килиана уже сейчас, либо отпустить его через 12 месяцев бесплатно. 

Килиан Мбаппе
Мбаппе в сборной Франции. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

В игру вступил "Реал", который давно хотел пригласить Мбаппе. Сам форвард тоже с детства симпатизирует мадридской команде. Однако бомбардир потребовал от "бланкос" такую же зарплату, которую он получает в "ПСЖ". Речь идет почти о 250 млн евро. 

Флорентино Перес решил, что Мбаппе снова использует "Реал" для того, чтобы получить от руководства "ПСЖ" более выгодный контракт. Президент мадридского клуба отказался от идеи трансфера Килиана. "Реал" сосредоточится на приглашении Душана Влаховича из "Ювентуса". 

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