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Мбаппе не потрібен "Реалу": француз посварився з Пересом

3 липня 2023 10:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мбаппе не потрібен "Реалу": француз посварився з Пересом
Кіліан Мбаппе задумався про майбутнє. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе не зможе стати футболістом "Реала" перед початком сезону 2023/2024. Не виключено, що він взагалі ніколи не перейде до мадридського клубу.

Президент "Реала" Флорентіно Перес розчарувався у гравці, повідомляє Marca.

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Керівництво мадридського "Реала" вирішило, що клуб зможе справлятися із завданнями без Кіліана Мбаппе. Флорентіно Перес дійшов висновку, що французький форвард знову використовує іспанський клуб задля досягнення власних цілей.

Причина сварки Мбаппе та Переса

У французького форварда за рік закінчується термін дії контракту з "ПСЖ". Мбаппе не захотів продовжувати контракт із клубом і заявив керівництву парижан про бажання піти. Чемпіони Франції зіткнулися з вибором: або продати Кіліана вже зараз, або відпустити його за 12 місяців безкоштовно.

Кіліан Мбаппе
Мбаппе у збірній Франції. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

У гру вступив "Реал", який давно хотів запросити Мбаппе. Сам форвард теж із дитинства симпатизує мадридській команді. Проте бомбардир зажадав від "бланкос" таку саму зарплату, яку він отримує у "ПСЖ". Йдеться майже про 250 млн євро.

Флорентіно Перес вирішив, що Мбаппе знову використовує "Реал" для того, щоб отримати від керівництва "ПСЖ" вигідніший контракт. Президент мадридського клубу відмовився від ідеї трансферу Кіліана. "Реал" зосередиться на запрошенні Душана Влаховича із "Ювентуса".

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