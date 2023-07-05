Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

Михайло Мудрик у матчі за збірну України U-21. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Півзахисник молодіжної збірної України Михайло Мудрик привернув увагу потенційних покупців із різних європейських чемпіонатів. Молодий футболіст може розпочати наступний сезон у новому клубі.

У послугах Мудрика зацікавлені клуби з Іспанії та Німеччини, повідомляє Marca.

Читайте також:

Друга половина минулого сезону вийшла важкою для Михайла Мудрика. Півзахисник перейшов до "Челсі" у складний момент для клубу і не зумів проявити себе з найкращого боку. Однак у матчах за збірні України футболіст довів, що його талант нікуди не подівся.

Хто цікавиться Мудриком?

Після закінчення сезону Михайло спочатку добре виявив себе у команді Сергія Реброва у рамках відбору на Євро-2024, а потім допоміг команді Руслана Ротаня вийти у півфінал молодіжного чемпіонату Європи-2023. У складі обох збірних хавбек записав на свій рахунок результативні дії.

Михайло Мудрик із партнерами зі збірної України. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Гра Мудрика відродила інтерес до нього з боку інших клубів. В Іспанії футболістом цікавиться місцевий "Вільярреал", у Німеччині за Михайлом готує пропозицію леверкузенський "Баєр". В обох випадках йдеться виключно про оренду українського гравця, оскільки ці клуби не зможуть викупити його трансфер.

"Челсі" може погодитися відпустити Мудрика в оренду на строк від шести до 12 місяців за умови, що Михайло отримає постійне місце в основному складі "Вільярреалу" або "Баєра". Проте лондонський клуб категорично не хоче продавати півзахисника збірної України.

Нагадаємо, Віктор Циганков потрібний відомому клубу: "Жирона" продасть українця.

Андрій Шевченко розповів, чи зможе Михайло Мудрик стати лідером "Челсі".

Скоро Роналду повернеться до Європи: топклуб готує пропозицію для Кріштіану.

Форвард Кіліан Мбаппе не потрібен "Реалу": француз посварився із Флорентіно Пересом.

Фірміно приєднався до Роналду та Бензема у Саудівській Аравії.