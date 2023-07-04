Цыганков нужен известному клубу: "Жирона" продаст украинца
Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Германии. Мюнхенская "Бавария" изучает возможность пригласить одного из лидеров "Жироны".
Переезд украинца в Мюнхен может состояться в ближайшее время, сообщает Bild.
Виктор Цыганков вопреки прогнозу скептиков быстро освоился в испанской Ла Лиге. Спустя полгода после перехода в "Жирону" он стал одним из лидеров команды, которая до последнего тура боролась за выход в еврокубки.
Трансфер Цыганкова
Успешная игра украинского полузащитника возродила слухи о его переходе в топ-клуб. Виктор вернул себе статус одного из самых перспективных игроков Европы. Им снова интересуются гранды континентального футбола.
"Бавария" готова сделать "Жироне" предложение по Цыганкову. Чемпионы Германии этим летом продадут сразу несколько игроков центра поля. Из Мюнхена уедут Гнабри и Горецка, возможна продаже Сане и Киммиха. "Баварии" необходимо восполнить потери. Одним из новичков клуба может стать украинский футболист.
В "Баварии" рассматривают два варианта по приглашению Цыганкова. Его могут взять в аренду с правом выкупа или предложить "Жироне" порядка 20 млн евро. Половину этой суммы каталонцы по условиям договора заплатят киевскому "Динамо".
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