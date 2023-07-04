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Цыганков нужен известному клубу: "Жирона" продаст украинца

4 июля 2023 07:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков нужен известному клубу: "Жирона" продаст украинца
Виктор Цыганков в сборной Украины. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Германии. Мюнхенская "Бавария" изучает возможность пригласить одного из лидеров "Жироны". 

Переезд украинца в Мюнхен может состояться в ближайшее время, сообщает Bild

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Виктор Цыганков вопреки прогнозу скептиков быстро освоился в испанской Ла Лиге. Спустя полгода после перехода в "Жирону" он стал одним из лидеров команды, которая до последнего тура боролась за выход в еврокубки.

Трансфер Цыганкова 

Успешная игра украинского полузащитника возродила слухи о его переходе в топ-клуб. Виктор вернул себе статус одного из самых перспективных игроков Европы. Им снова интересуются гранды континентального футбола. 

Виктор Цыганков
Цыганков в матче со сборной Мальты. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Бавария" готова сделать "Жироне" предложение по Цыганкову. Чемпионы Германии этим летом продадут сразу несколько игроков центра поля. Из Мюнхена уедут Гнабри и Горецка, возможна продаже Сане и Киммиха. "Баварии" необходимо восполнить потери. Одним из новичков клуба может стать украинский футболист. 

В "Баварии" рассматривают два варианта по приглашению Цыганкова. Его могут взять в аренду с правом выкупа или предложить "Жироне" порядка 20 млн евро. Половину этой суммы каталонцы по условиям договора заплатят киевскому "Динамо". 

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