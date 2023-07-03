Мудрик и Судаков в команде недели Евро-2023

Сборная Украины после второго гола в ворота Франции. Фото: УАФ

Сборная Украины на прошедшей неделе сыграла два матча. Сначала соперниками украинцев были испанцы в игре за первое место в группе В и завершилась она со счетом 2:2, а затем в четвертьфинале одолели сборную Франции — 3:1.

В УЕФА по итогам матчей составили сборную недели, в которую вошли двое украинцев.

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Отметим, что победа над командой Франции позволила украинцам не только выйти в полуфинал, в котором сине-желтые играли еще в 2006 году против Сербии, но и впервые в истории наша команда стала участником Олимпийских игр.

Команда недели на Евро-2023

Два воспитанника "Металлиста" сделали фурор

Эксперты внесли в команду недели Георгия Судакова и Михаила Мудрика.

Судаков в игре против Испании забил пенальти и вывел команду вперед. Украина могла бы выиграть, если бы не гол Руиса в конце игры. С Францией Георгий оформил дубль. Сначала он реализовал 11-метровый удар, а затем удачно завершил выход один на один с голкипером.

Мудрик матч с Испанией пропускал из-за травмы, а с Францией заработал пенальти, и отдал великолепную передачу на Судакова, который затем забил мяч.

Отметим, что Судаков и Мудрик являются воспитанниками академии харьковского "Металлиста", которые затем перешли в "Шахтер". Также игроки дружат между собой, что только подтверждает их уровень взаимодействия.

Судаков сейчас является лучшим бомбардиром чемпионата Европы с тремя голами. Еще по два забитых мяча у десяти игроков, но из них только пятеро вышли в полуфинал: англичане Эмил Смит-Роу и Энтони Гордон и испанцы Абель Руис, Серхио Гомес и Хуан Миранда.

Напомним, форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн передумал переходить в "Баварию" и выбрал другой клуб.

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