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Мудрик та Судаков у команді тижня Євро-2023

3 липня 2023 12:30
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик та Судаков у команді тижня Євро-2023
Збірна України після другого голу у ворота Франції. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Збірна України минулого тижня зіграла два матчі. Спочатку суперниками українців були іспанці у грі за перше місце у групі В та завершилася вона з рахунком 2:2, а потім у чвертьфіналі здолали збірну Франції — 3:1.

В УЄФА за підсумками матчів склали збірну тижня, до якого увійшли двоє українців.

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Зазначимо, що перемога над командою Франції дозволила українцям не лише вийти у півфінал, у якому синьо-жовті грали ще у 2006 році проти Сербії, а й уперше в історії наша команда стала учасником Олімпійських ігор.

Команда тижня на Євро-2023

Два вихованці "Металіста" зробили фурор

Експерти внесли до команди тижня Георгія Судакова та Михайла Мудрика.

Судаков у грі проти Іспанії забив у пенальті та вивів команду вперед. Україна могла б й виграти, якби не гол Руїса наприкінці гри. З Францією Георгій оформив дубль. Спочатку він реалізував 11-метровий удар, а потім вдало завершив вихід віч-на-віч з голкіпером.

Мудрик матч з Іспанією пропускав через травму, а з Францією заробив пенальті і віддав чудову передачу на Судакова, який потім забив м'яч.

Зазначимо, що Судаков та Мудрик є вихованцями академії харківського "Металіста", які потім перейшли до "Шахтаря". Також гравці дружать між собою, що лише підтверджує їхній рівень взаємодії.

Судаков зараз є найкращим бомбардиром чемпіонату Європи з трьома голами. Ще по два забиті м'ячі у десяти гравців, але з них лише п'ятеро вийшли до півфіналу: англійці Еміл Сміт-Роу та Ентоні Гордон та іспанці Абель Руїс, Серхіо Гомес та Хуан Міранда.

Нагадаємо, форвард "Тоттенгема" Харрі Кейн передумав переходити до "Баварії" і вибрав інший клуб.

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